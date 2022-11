Porsche 911 Dakar va fi produs în 2500 exemplare

Porsche marchează o premieră mondială extraordinară la Salonul Auto de la Los Angeles: noul Porsche 911 Dakar, un model la fel de confortabil în off-road dar și pe autostradă. Limitat la doar 2.500 de exemplare, acest model exclusiv demonstrează posibilitățile nelimitate ale conceptului Porsche 911.

O apariție extrem de exotică acest 911 Dakar, peisajul fiind extrem de rarefiat în această zonă. Am mai putea enumera doar două modele rivale – Ariel Noman și Morgan Plus Four CX-T

El evocă și prima victorie generală a Porsche în Raliul Paris-Dakar din 1984, care a marcat simultan și nașterea tracțiunii integrale la Porsche 911. Acesta este motivul pentru care noul 911 Dakar este oferit și cu un pachet opțional Rally Design, care amintește de emblematica mașină.

Primul detaliu izbitor al Porsche 911 Dakar este garda la sol, care este cu 50 milimetri mai înaltă decât cea a unui 911 Carrera cu suspensie sport. Iar suspensia pneumatică, oferit standard poate adăuga încă 30 milimetri la nivelul gărzii la sol în caz de nevoie.

Garda la sol și unghiul de rampă rivalizează cu cele ale SUV-urilor convenționale. Setarea „nivel înalt” este disponibilă pentru aventuri off-road ambițioase la viteze de până la 170 km/h. Peste această viteză, mașina coboară automat la nivelul normal.

Completând atributele sportive off-road ale mașinii, anvelopele Pirelli Scorpion All Terrain Plus au fost special dezvoltate pentru ea (245/45 ZR 19 în față și 295/40 ZR 20 în spate). Profilul benzii de rulare are o adâncime de 9 mm. Toate acestea fac ca anvelopele Porsche 911 Dakar să fie ideale chiar și pentru terenuri dificile și sunt foarte rezistente la tăiere. Anvelopele de vară și de iarnă Pirelli P Zero sunt disponibile opțional. Însă anvelopele all-terrain sunt standard și oferă modelului o dinamică sport și pe șosea.

Motorul boxer de trei litri biturbo cu șase cilindri, cu 480 CP (353 kW) și un cuplu maxim de 570 Nm oferă performanțe superioare. Noua mașină sport sprintează la 100 km/h în 3,4 secunde; datorită anvelopelor all-terrain, viteza maximă este limitată la 240 km/h.

Ca standard, motorul vine cu o unitate PDK cu opt trepte și tracțiune integrală Porsche. Echipamentul standard include, de asemenea, direcția pe puntea spate, suporturile de motor de la 911 GT3 și stabilizarea anti-ruliu PDCC. Interacțiunea tuturor componentelor face ca 911 Dakar să fie la fel de dinamic pe nisip și pe macadam ca și pe Nürburgring Nordschleife. Performanța maximă în offroad este asigurată, de asemenea, de cele două noi moduri de condus, care pot fi selectate prin comutatorul rotativ de pe volan. Modul Rally este ideal pentru suprafețe libere și neuniforme și are tracțiune integrală cu accent pe puntea spate.

În modul Offroad, garda la sol mărită este activată automat. Acest mod este conceput pentru tracțiune maximă pe teren dificil și pe nisip. Ambele moduri noi de condus dispun, de asemenea, de noul Rally Launch Control, care permite o accelerare impresionantă pe macadam și permite o alunecare a roților de aproximativ 20%.

Plafonul Porsche 911 Dakar are o priză de 12 volți pentru farurile exterioare opționale. Cu o capacitate de 42 de kilograme, el poate găzdui fără probleme echipamente de aventură precum canistre de combustibil și apă, lopeți pliabile și plăci de tracțiune. Un cort de acoperiș este disponibil pentru 911 Dakar.

În interior, 911 Dakar își subliniază ambițiile sportive cu scaune de raliu și cu eliminarea scaunelor din spate. Sticla ușoară și o baterie ușoară îi reduc și mai mult greutatea, permițând Porsche 911 Dakar să cântărească doar 1.605 kg – cu doar 10 kg mai mult decât 911 Carrera 4 GTS cu PDK.

O caracteristică definitorie a interiorului Dakar este dată de suprafețele standard Race-Tex cu cusături decorative în Shade Green, opțiune disponibilă exclusiv și ca finisaj exterior metalic pentru 911 Dakar. Pachetul Rally Sport cu bară de protecție în caz de răsturnare, centuri de siguranță în șase puncte și stingător de incendiu este opțional.

Noul Porsche 911 Dakar poate fi comandat acum la un preț de 239.762 euro cu TVA inclus. Pachetul Rally Design costă 27.124 euro, inclusiv TVA.