Poliția Română a realizat un videoclip pentru a explica cum se circulă corect în sensul giratoriu. Clipul referitor la regulile de circulație a provocat numeroase reacții pe rețelele de socializare.

„Șofer pe banda 1: «Eu am dreptate!»

Șofer pe banda 2: «Ba eu!»

Șofer pe banda 3: «Crezi?»”, pentru a evita astfel de discuții, Poliția Română a explicat, pe înțelesul tuturor, cum se circulă corect în sensul giratoriu.

Un ofițer de poliție a precizat, într-un videoclip, pas cu pas, ce trebuie să facă un șofer când întâlnește o intersecție cu sens giratoriu.

„În sensul giratoriu trebuie să respectăm regulile privind circulația pe benzi, la fel ca pe celelalte drumuri. Dacă vrem să schimbăm direcția de deplasare, primul pas este să semnalizăm din timp. Pasul doi: pentru a părăsi sensul giratoriu, ne asigurăm înainte de a schimba direcția de deplasare. Pasul trei: acordăm prioritate mașinilor care circulă în benzile 2 și 1. (...) După ce ne-am încadrat corect pe banda numărul 1, putem părăsi sensul giratoriu în siguranță”, explică ofițerul.

Nerespectarea acestor reguli poate conduce la accidente rutiere cu urmări grave. „Putem vorbi atât de costuri foarte ridicate, dar cel mai important poate fi pusă âîn pericol viața participanților la trafic”, mai susține Poliția Română.

De asemenea, dacă într-un sens giratoriu sunt mai mult de două benzi de circulație, „la trecerea de pe o bandă pe alta ne asigurăm temeinic de fiecare dată”.

Codul Rutier actualizat a fost modificat în 2023 și stabilește cine are prioritate în sensul giratoriu.

„În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic”, se stabilește prin Art 107, pct. 1.1, din legea 195/2002.

Reacția oamenilor

Cu toate acestea, mulți dintre șoferi se arată nedumeriți de explicațiile oferite de autorități.

„Asta e tot ? Atât de simplu. Incredibil. Eu credeam că e o întreagă poveste. Deci intrăm toți de pe banda 1 ca să nu mai dăm prioritate la nimeni, ce papucii noștrii? Bravo mă, sunteți forță...”, a comentat o persoană pe pagina de Facebook a Poliției Naționale.

Au existat, în continuare, întrebări din partea șoferilor: „Bun și dacă eu sunt în sens pe banda 2 sau 3 și nu am nimic pe banda 1 la prima ieșire, dar se găsește să intre un autoturism pe banda 1 la prima intrare după ce eu am intrat în sens și el iese ca și mine la ieșirea 3 sau 2, pentru el are prioritate cel care intră? Am întâmpinat multe cazuri în care am fost claxonat că el ar avea prioritate. Eu știu că cel ce este în sens are prioritate”, a mai comentat o persoană.

Au fost și persoane care au făcut haz de necaz: „Pasul 5. Ne învârtim pe prima banda până rămânem fără benzină”.

„Dacă trebuie ca să ieșim din sens de pe banda 1, de ce se construiesc sensurile giratorii cu două sau mai multe benzi pentru ieșire?”, a mai întrebat o altă persoană.

Au existat și opinii pozitive în ceea ce privește clipul realizat de Poliția Română.

„Felicitări! Dar degeaba faceți aceste filmulețe explicative, dacă intri la comentarii se vede că majoritatea tot nu știu să circule nici dacă le colorezi diferit fiecare bandă sau o numerotezi pe asfalt din metru în metru, tot o să considere că au «prioritate de ieșire» de pe B2 sau B3. La fel e și când depașesc coloana pe acostament consolidat, ei «Devansează»”, a mai spus o altă persoană.

