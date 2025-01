Dacia Bigster este disponibilă pentru comandă în România. Care sunt prețurile pentru cel mai nou model al mărcii

Dacia a deschis comenzile pentru Bigster, cel mai nou model al mărcii. Acesta este disponibil în patru variante de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey.

„Dacia Bigster este aici. Mai mare, mai îndrăzneț și cu siguranță nu un SUV obișnuit. Precomandă acum înainte ca toți ceilalți să afle”, a transmis Dacia, pe Facebook.

După ce în octombrie 2024, Dacia a prezentat noul Bigster, acesta este acum disponibil pentru comandă în România, iar prețul de pornire este de 23.000 de euro.

Prețurile sunt, în funcție de motorizare și dotări, între 23.000 de euro și 29.500 euro (TVA inclus). Bigster vine și cu motorizări noi pentru gama Dacia. Bigster, care este produs la Mioveni, devine primul SUV Dacia de segment C și dispune și de versiune hibridă.

Bigster este disponibil în patru variante de echipare: Essential, Expression, Extreme, destinat amatorilor de outdoor (care dispune de plafon panoramic cu deschidere electrică și funcție oscilobatantă, bare de pavilion modulabile, sistem Hill descend control si covorașe de cauciuc în echiparea de serie) și Journey, pentru clienții interesați de confort și de călătoriile lungi, cu caroseria în două nuanțe (pavilion de culoare neagră), hayon cu acționare electrică și scaun șofer cu reglaje electrice ca echipamente de serie, potrivit Dacia.

Prețurile pornesc de la 23.000 de euro la nivelul echipare Essential și ajung la 29.500 euro, pentru versiunea de top, Journey Hybrid 155.

Dacia Bigster are 4,57 metri lungime. Spre comparație, Duster are 4,34 m lungime, Logan are 4,39 m, Sandero are 4,10 m, iar Jogger are 4,55 m lungime.

Disponibil pentru prima oară în gama Dacia la acest nivel de putere, motorul TCe 140 combină un motor pe benzină cu 3 cilindri de 1,2 l turbo de nouă generație cu un sistem mild hybrid de 48V, reducând consumul mediu de combustibil și emisiile de CO2.

Prețurile pentru motorizarea TCe 140 sunt: 23.000 de euro - echipare de bază Essential, 24.400 de euro - echipare Expression, 26.000 de euro - echipare Journey, 26.000 de euro - echipare Extreme.

De asemenea, Dacia Bigster este primul model din cadrul Renault Group care beneficiază de noua motorizare HYBRID 155 cuplată cu o cutie de viteze automată, disponibilă de la nivelul de echipare Expression. Pentru acest model prețurile sunt: 27.900 de euro - echipare Expression, 29.500 de euro - echipare Journey și 29.500 de euro - echipare Extreme

Bigster TCe 130 4×4 este adaptat pentru offroad datorită transmisiei sale integrale asociate cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte și un sistem mild-hybrid de 48 V. Lansată deja pe noua generație a modelului Duster, motorizarea TCE 130 4×4 este disponibilă pe Bigster începând cu nivelul de echipare Expression la un preț de 26.900 de euro și de 28.500 de euro pentru echipare Extreme.

Dacia Bigster poate fi deja configurat, iar clienții îl vor putea comanda modelul dorit online pe platforma de vânzări Dacia. Livrările sunt programate să înceapă în primăvara acestui an.