Cum funcționează licitațiile auto online pentru mașinile second-hand

Licitațiile auto online funcționează precum o licitație standard, cu diferența că acestea au loc online, iar mașinile sunt vândute direct de proprietari.

Mașinile second-hand sunt listate pe o platformă cu un preț de pornire, dar care este mai mic decât prețul minim dorit de vânzător. Prețul urmează să crească în funcție de ofertele potențialilor cumpărători.

Cei care doresc să vândă sau să cumpere mașini prin licitații auto trebuie să facă un cont pe platformă. Vânzătorii trebuie să completeze un formular cu o serie de informații despre mașină și fotografiile aferente. De asemenea, pot seta un “preț rezervat”, adică un preț minim sub care nu vor fi obligați să vândă mașina, dacă nu este atins sau depășit prin licitație. În cazul în care nu este setată această opțiune, mașina se va vinde la prețul maxim obținut în licitație.

Licitațiile auto încep la 7-14 zile după listarea mașinilor pe platformă, timp în care potențialii cumpărători pot analiza și viziona mașinile. Licitația poate dura până la 7 zile, iar durata licitației și data și ora închiderii licitației sunt stabilite de vânzător, perioadă în care cumpărătorii oferă prețul dorit peste ultimul preț afișat.

Licitația se închide la ultimul preț oferit cu două minute de închidere. În cazul în care în ultimele două minute din licitație apare o nouă ofertă de preț, licitația se va prelungi cu încă două minute până când nimeni altcineva nu oferă mai mult. Dacă în acest interval nu apare nicio ofertă nouă, licitația se închide. Dacă prețul obținut este peste prețul minim, cumpărătorul va fi îndrumat către checkout. După ce achită taxa de licitație, de 1% din valoarea prețului de cumpărare, datele de contact ale cumpărătorului și ale vânzătorului vor fi transmise automat către fiecare dintre ei. Dacă prețul obținut este sub prețul minim setat, vânzătorul va primi un email de informare și va putea decide dacă acceptă acel preț sau îl respinge. În cazul în care acceptă prețul de vânzare sub prețul minim, cumpărătorul va fi anunțat și îndrumat către checkout. După ce achită taxa de licitație, va primi datele de contact ale vânzătorului. Tranzacția de vânzare-cumpărare are loc direct între proprietar și cumpărător, într-o întâlnire fizică.

Ce este vizionarea online de mașini în timp real

Înainte de achiziție, mașinile pot fi vizionate și online pentru o eficiență mai mare. Funcția de vizionare online a maşinii în timp real permite utilizatorilor să participe la sesiuni live de prezentare a autoturismelor disponibile la licitație, similar cu un apel pe Zoom sau Skype. În aceste sesiuni, vânzătorul și potențialii cumpărători interacționează în timp real, oferindu-şi o experiență autentică de vizionare. Vânzătorul stabilește o dată și un interval orar pentru vizionarea mașinii, care poate dura între 30 de minute și 2 ore.

Vizionarea mașinilor second-hand înaintea achiziției este un pas important pentru potențialii cumpărători, așa încât regulamentul platformei Direktcar.ro impune ca, înaintea fiecărei licitații auto, să existe o zi de vizionare cu un loc precis ales de către vânzător și marcabil pe o hartă interactivă Google. Vizionarea este limitată la un interval de timp stabilit de către vânzătorul maşinii (30 de minute până la 2 ore), iar în acest interval toți cei interesați pot să meargă să inspecteze mașina pentru care doresc apoi să liciteze.

„Am observat însă că, de cele mai multe ori, cei interesați de o anumită mașină se aflau departe de locul mașinii, așa încât puțini oameni puteau să meargă la vizionare și atunci ne-am propus să creăm un canal online, astfel încât tot în același timp și din locul în care se găsește mașina, vânzătorul să poată să prezinte mașina celor interesați. Cu această funcție sperăm nu doar să creștem șansa vânzării mașinilor second-hand puse în licitație de către clienții noștri, ci și obținerea unor prețuri corecte datorită sporirii numărului de participanți la licitație. Este lesne de înțeles că cineva care nu a avut șansa de a inspecta mașina va fi mai reținut în a oferi un preț mare. Prin această metodă se deschide fereastra către un număr nelimitat de ofertanți din orice regiune a țării. Faptul că vizionarea mașinilor era până acum doar fizic posibilă limita intenția cumpărătorilor în a participa activ în licitațiile de automobile. De acum înainte, ne așteptăm ca, după ce au vizionat mașinile second-hand, să crească numărul participanților la licitațiile auto și implicit și numărul tranzacțiilor reușite. Practic, în ziua și ora stabilite de către vânzătorul maşinii pot fi chiar și 100 de cumpărători interesați, care vor putea să vadă mașina ce va fi prezentată de către vânzător. Șansa unei tranzacții crește cu 100% în opinia noastră”, explică Cristian Aconi, fondator al platformei de licitații auto Direktcar.ro.