UTA Arad - Hermannstadt 1-0. Mircea Rednic, revenire cu dreptul în prima ligă

Mircea Rednic a revenit în Liga 1 din postura de tehnician cu o victorie pe banca arădenilor. UTA a învins pe teren propriu Hermannstadt și speră să se salveze de la retrogradare.

UTA Arad obținut prima victorie cu Mircea Rednic pe bancă, după ce tehnicianul a pierdut la debut în semifinalele Cupei în fața celor de la U Cluj. Presiunea jucătorilor arădeni a fost foarte mare după ce FC Argeș a reușit să obțină 3 puncte la Mioveni.

Cu victoria de luni seară, din a 6-a etapă de play-off, UTA Arad rămâne în zona roșie pe loc care o duce la barajul pentru rămânerea în prima ligă. Pentru Rednic urmează o perioadă dificilă, chiar din etapa următoare când va avea un meci dificil contra formației lui Bogdan Vintilă.

Cu doar 4 etape rămase înainte de final, UTA Arad este la 4 puncte față de ultimul loc care se salvează de retrogradare fără să ajungă la baraj.

În partida celor de la Hermannstadt, "Bătrâna Doamnă" a forțat să scape de o posibilă retrogradare directă și a forțat în atac încă din primele minute de joc. Oaspeții puteau deschide scorul prin Limaj, dar acesta a tratat cu superficialitate câteva ocazii importante, iar la pauză scorul a rămas neschimbat pe tabelă.

După doar 5 minute de la revenirea de la cabine, sibienii au comis-o chiar în propriul careu. Mino Sota a făcut henț și arbitrul a arătat punctul cu var după consultarea VAR. Roger a transformat lovitura de la 11 metri și sibienii s-au văzut conduși într-un meci pe care considerau că îl pot controla fără emoții.

Trupa lui Rednic a rezistat eroic într-un final prelungit cu 10 minute, după ce în minutul 71 a avut loc un eveniment dramatic, care se putea transforma într-o tragedie. Rareș Pop s-a prăbușit pe teren și a primit de urgență îngrijiri medicale. El a fost dus la ambulanță unde și-a revenit, iar la final a sărbătorit alături de colegii săi victoria.

La finalul partidei, Mircea Rednic a afirmat că Rareș Pop este bine și a fost dus la spital pentru mai multe investigații.

"Rareș e bine, e ok, și-a revenit. Am discutat cu el, doctorul l-a luat și l-a dus la spital pentru investigații. E un puști de 17 ani care aleargă foarte mult, e tot timpul prezent, are super calități, trebuie să avem grijă de el. Din cauza efortului, a alergat foarte mult. Mă bucur pentru el că și-a revenit, ne-am revenit și noi.", a spus Rednic despre jucătorul arădean.