US Open, zguduit de eliminarea lui Alcaraz: reacția spaniolului după o înfrângere fără drept de apel

Lovitură dură pentru US Open, proba masculină, din punct de vedere sportiv și financiar! Pentru că, în noaptea de joi spre vineri, s-a produs o surpriză uriașă în runda a doua.

Carlos Alcaraz (Spania, 21 de ani, 3 ATP) a cedat în fața unui adversar de care au auzit doar cei care urmăresc tenisul cu foarte mare atenție. Vorbim despre un olandez de pe locul 74 în lume, cu un nume imposibil de pronunțat: Botic Van De Zandschulp (28 de ani).

A fost 6-1, 7-5, 6-4 pentru van de Zandschulp, după o partidă incredibilă, decisă în minimum de seturi. Alcaraz, campion la US Open în 2022 şi câştigătorul trofeelor la Roland Garros şi Wimbledon în acest an, nu a mai fost eliminat în această fază la un turneu major din 2021, la primul său sezon în circuit.

Jucătorul iberic nu a reuşit să găsească soluţii în faţa adversarului său în vârstă de 28 de ani, care a acces în sferturile de finală la Flushing Meadows în 2021, dar nu a mai atins de atunci acest nivel în Marele Şlem.

Van de Zandschulp îl va înfrunta în turul al treilea pe britanicul Jack Draper (25 ATP), care a dispus cu 6-4, 6-2, 6-2 de argentinianul Facundo Diaz.

„Nu sunt suficient de puternic mental“

După acest rezultat-bombă, Alcaraz a apărut în fața presei, iar declarațiile sale au fost preluate de Agerpres.

"Nu sunt suficient de puternic mental, nu am ştiut să răspund la anumite probleme. Dar vreau să subliniez că el a jucat foarte bine. Mă aşteptam ca el să-mi 'ofere' mai multe puncte gratuite, iar asta m-a perturbat. Nu am ştiut să-mi cresc nivelul. Am rămas la acelaşi nivel pe tot parcursul meciului, dar nu a fost suficient pentru a-mi oferi o şansă să revin. Am făcut multe greşeli", a spus Alcaraz.

"Poate şi calendarul competiţional este prea încărcat. Am jucat multe meciuri în ultima vreme la Roland-Garros, Wimbledon, Jocurile Olimpice şi poate nu am avut atât de multă energie pe cât îmi imaginam. Dar nu vreau să folosesc asta ca o scuză. Cred doar că am nevoie de mai multă odihnă înaintea marilor turnee şi voi reflecta la asta", a adăugat Carlitos.

Sinner, victorie lejeră

Liderul clasamentului ATP, italianul Jannik Sinner s-a calificat în turul al treilea la US Open, învingându-l cu 6-4, 6-0, 6-2 pe mericanul Alex Michelsen, în doar 99 de minute de joc.

Sinner a obţinut cu această ocazie a 50-a sa victorie de la debutul acestui sezon şi a 30-a pe hard, fiind jucătorul cu cele mai multe succese pe această suprafaţă în 2024. Următorul adversar al italianului va fi australianul Christopher O'Connell.

Într-un alt meci disputat joi, rusul Daniil Medvedev, numărul 5 mondial şi învingător în turneul newyorkez în 2021, a trecut cu 6-3, 6-2, 7-6 (7/5) de ungurul Fabian Maroszan, iar în turul următor l va avea ca adversar pe italianul Flavio Cobolli (31 ATP).

US Open este turneul de Grand Slam preferat al lui Medvedev, care a disputat de trei ori finala la Flushing Meadows, în 2019, 2021 şi 2023.

Rezultate - turul 2:

Botic van de Zandschulp (Olanda) - Carlos Alcaraz (Spania/N.3) 6-1, 7-5, 6-4

Jannik Sinner (Italia/N.1) - Alex Michelsen (SUA) 6-4, 6-0, 6-2

Christopher O'Connell (Australia) - Mattia Bellucci (Italia) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3

Gabriel Diallo (Canada) - Arthur Fils (Franţa/N.24) 7-5, 6-7 (3/7), 6-4, 6-4

Tommy Paul (SUA/N.14) - Max Purcell (Australia) 7-5, 6-0, 1-0 (abandon Purcell)

Nuno Borges (Portugalia) - Thanasi Kokkinakis (Australia) 6-4, 7-5, 7-5

Jakub Mensik (Cehia) - Tristan Schoolkate (Australia) 6-7 (4/7), 2-6, 6-2, 7-6 (7/5), 7-6 (10/3)

Flavio Cobolli (Italia/N.31) - Zizou Bergs (Belgia) 4-6, 6-3, 7-5, 6-3

Daniil Medvedev (Rusia/N.5) - Fabian Marozsan (Ungaria) 6-3, 6-2, 7-6 (7/5)

Jack Draper (Marea Britanie/N.25) - Facundo Diaz (Argentina) 6-4, 6-2, 6-2

David Goffin (Belgia) - Adrian Mannarino (Franţa) 6-7 (8/10), 6-3, 6-2, 7-6 (7/1)

Tomas Machac (Cehia) - Sebastian Korda (SUA/N.16) 6-4, 6-2, 6-4

Alex De Minaur (Australia/N.10) - Otto Virtanen (Finlanda) 7-5, 6-1, 7-6 (7/3)

Daniel Evans (Marea Britanie) - Mariano Navone (Argentina) 6-4, 6-3, 6-3

Matteo Arnaldi (Italia/N.30) - Roman Safiullin (Rusia) 6-2, 6-4, 6-4

Jordan Thompson (Australia) - Hubert Hurkacz (Polonia/N.7) 7-6 (7/2), 6-1, 7-5