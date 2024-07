Unirea Slobozia, încă o surpriză în Superliga. Nou-promovata rămâne neînvinsă după trei etape

Văzută drept principala candidată la retrogradare, Unirea Slobozia uimește la prima reprezentație pe prima scenă fotbalistică a țării. După ce au încurcat ultimele două campioane ale României, victorie cu Farul și egal cu FCSB, ialomițenii au mai trecut un hop.

Unirea Slobozia a rămas neînvinsă și după etapa a 3-a din Superliga, remizând pe terenul celor de la Hermannstadt. Italianul Alessandro Murgia (6) a deschis scorul pentru sibieni, dar nou-promovata a egalat în finalul primei reprize, prin fundaşul ucrainean Dmitro Pospelov (40). Și apoi ialomițenii au dominat total jocul, dar nu au reușit să dea și lovitura decisivă.

Formația lui Adrian Mihalcea a acumulat 5 puncte și se află pe poziția a doua în clasamentul provizoriu, în spatele celor de la Sepsi, singura echipă cu două victorii în primele două etape din Superliga.

Unirea Slobozia, superioară la posesie

„E plăcut, avem al treilea rezultat pozitiv contra unei echipe bune. Revenim după ce am primit gol. Cred că am punctat și la capitolul posesie față de alte jocuri. Cred că puteam să și pierdem, dar puteam să și câștigăm. Este un rezultat just.

Stilul nostru ne aduce în punctul în care jucătorii noștri depun mult efort. Avem schimbări foarte bune și pentru atac, și pentru apărare. E un ritm foarte bun, peste Liga 1, și jucătorii noștri au simțit asta”, a declarat antrenorul grupării din Urziceni la finalul partidei.

AFC Hermannstadt - Unirea Slobozia 1-1 (1-1)

Stadion Municipal - Sibiu

Au marcat: Murgia (6)/ Pospelov (40).