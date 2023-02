Ungurii sunt cu ochii pe meciul Sepsi – Craiova: Cum au reflectat verdictul din România

Susținută de guvernul maghiar, Sepsi Sfântu Gheorghe e o formație despre care se scrie, periodic, și în presa din Ungaria. Așadar, e lesne de înțeles de ce ecourile verdictului dat, astăzi, de Comisia de Disciplină au apărut și în ziarul Nemzeti Sport, după cum a informat Digi Sport. Jurnaliștii maghiari au explicat ce s-a întâmplat după un meci întrerupt, în minutul 26, din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei oltenilor.

„În baza deciziei, echipa Sepsi va primi punctele puse în joc la masa verde, iar suporterii clubului craiovean nu vor putea participa la următoarele șase meciuri în deplasare ale echipei lor. În plus, Sepsi OSK a fost amendată cu 25.000 lei, iar FCU Craiova a fost amendată cu 22.500 lei, din cauza deficiențelor organizatorice. În urma verdictului, Sepsi, care se află pe locul șase în Liga 1, are acum 37 de puncte, iar Craiova, cu 30 de puncte, se află pe locul opt. Conducerea lui Sepsi nu doreste sa comenteze verdictul. Întrebat de Nemzeti Sport, directorul clubului Attila Hadnagy a spus doar: <<S-a dat un verdict corect si normal in conformitate cu regulamentul>>. Clubul craiovean, care și-a bazat apărarea pe responsabilitatea clubului gazdă, adică Sepsi OSK, a fost surprins de verdict și anunță că îl va contesta la Comisia de Apel a Federației Române, iar apoi, dacă va fi cazul, la Curtea Internațională de Arbitraj Sportiv“, au scris jurnaliștii maghiari.