Transformare radicală a lui Marian Iancu după 8 ani de pușcărie. Minus 36 kg pentru fostul patron al lui Poli

Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, a executat 8 din cei 12 ani la care a fost condamnat într-un dosar de evaziune fiscală.

El a participat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, unde a apărut cu un nou look: mai slab, dar mai încărunțit. ”Lucrurile s-au întâmplat spre binele meu și mai culegem și lucruri bune din toate cele rele. Am slăbit pentru că a trebuit să slăbesc.

Aveam 140 de kilograme când am intrat și am ieșit cu 104. Am luat deja două, trei kilograme în șapte luni și nu e mult. Acolo mâncarea n-are niciun gust. Era și un magazin, ai ce să-ți cumperi, chiar dacă nu se compară cu ce aveai acasă. Ai anumite carduri cu bani pe care le poți folosi, plus pachetele care vin de acasă”, a spus Marian Iancu.

Medicul, singurul cu care a avut probleme

Fostul patron al lui Poli Timișoara a declarat că pe parcursul celor 8 ani petrecuți în pușcărie a avut o singură problemă, cu medicul închisorii: ”Înainte să mă liberez cu o lună înainte am avut o discuție cu medicul de la Jilava. Același de care s-a plâns și Rudel Obreja. Îi zic ”medic” că sunt la o emisiune, dar el n-are nicio calitate, n-are cum să fie medic. Am avut o dispută... În rest n-am avut nicio problemă cu absolut nimeni. Am respectat pe toată lumea și am avut parte de respect din partea tuturor”.

Marian Iancu spune că nu a plâns niciodată în cei 8 ani, cât a stat după gratii. ”N-ai cum... Mai ales că sunt 8 ani! Se întâmplă și-acasă lucruri bune sau rele, inclusiv eu l-am pierdut pe tata anul trecut. Lucruri bune sau rele care te influențează, dar n-am cedat niciodată. Nu sunt tipul ăsta de om. Poate nu e bine. Eu mă încarc cu situația dată, am un moment de buimăceală, nu panică, apoi caut soluția și ies din treaba aia”, a declarat Iancu pentru gsp..

Fotul om de fotbal spune că în închisoare a avut parte de colegi de cameră de anumită clasă socială. ”Am stat cu toți oamenii de calitatea mea. Pe unii i-am cunoscut acolo, pe unii îi mai știam. M-am întâlnit cu toți oamenii de fotbal, politicieni... Mulți au stat cu mine în cameră.

A prejudiciat cu miliarde bugetul de stat

Am stat cinci, șase în general. Au fost momente când se liberau, dar aveau grijă să vină alții. Cei care aveau o anumită calitate. Nu se poate să deteriorezi un om moral, social sau mintal. Dar toate condițiile de care s-au plâns cei care s-au plâns așa erau. N-au mințit cu nimic”.

Marian Iancu a fost condamnat la 12 ani de închisoare după ce s-a dovedit că el și alte opt persoane ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 1,356 miliarde de lei. Iancu a fost obligat să înapoieze statului 150 de milioane de dolari şi 18 milioane de euro. În spatele gratiilor au ajuns şi fratele său, Octavian Iancu, dar şi fostul său asociat, Constantin Mărgărit, care au primit câte 10 ani de închisoare.