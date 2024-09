Tottenham umilește Manchester United. Bruno Fernandes, eliminat. Drăgușin a intrat în finalul meciului

Manchester United a atins cel mai jos punct al mandatului lui Erik ten Hag după o înfrângere devastatoare, 3-0, în fața lui Tottenham Hotspur. Echipa londoneză a profitat de haosul din jocul "diavolilor roșii", dominând partida și transformând-o într-un veritabil antrenament între bărbați și copii.

Deși ten Hag susține că are un plan, evoluția echipei sale a arătat contrariul.

Spurs au făcut ce au dorit pe teren, trecând de defensiva adversă ca pe un covor roșu figurativ, fără nicio opoziție. Spre finalul partidei, la 2-0 și cu un om în minus după eliminarea lui Bruno Fernandes, Manchester United a arătat câteva momente de luptă prin acțiunile lui Casemiro și Alejandro Garnacho, însă era prea târziu pentru a salva onoarea echipei.

Golurile marcate de Brennan Johnson și Dejan Kulesevski au pus capăt speranțelor lui United. Mai mult, eliminarea căpitanului Bruno Fernandes, chiar dacă a părut o decizie aspră, va afecta și mai mult echipa, acesta urmând să lipsească din următoarele trei meciuri de campionat.

În ultimele minute, Lucas Bergvall a executat un corner, iar Pape Matar Sarr a deviat mingea spre Dominic Solanke, care a marcat golul final. United, aflată sub ploaia torențială, a arătat precum o echipă fără direcție, în timp ce echipa lui Ange Postecoglou, lipsită de Son Heung-min, a dominat cu ușurință.

Internaționalul român Radu Drăgușin a început meciul pe bancă, fiind introdus abia în minutul 81 în locul lui Van de Ven.

Următorul meci al lui Manchester United va fi joi, în Europa League, împotriva lui Porto, urmat de o deplasare la Aston Villa duminică. După acest dezastru total și două egaluri în ultimele trei meciuri, Erik ten Hag se află sub o presiune imensă, având nevoie disperată de victorii pentru a-și salva poziția.

În timp ce fanii lui Spurs cântau triumfător "When the Spurs go marching in", olandezul părăsea terenul, tot mai aproape de teritoriul numit "demitere", potrivit The Guardian.