Tortura îndurată de un impresar român în pușcăriile americane. Ce obicei a adus în România

Florin Manea, impresarul care l-a traansferat pe fotbalistul Radu Drăgușin de la Genoa la Tottenham, a povestit ce a pățit după gratii, în SUA, și spune că, după ce a ținut Biblia în mână 23 de ore din 24, nu mai minte.

Florin Mannea a stat doi ani după gratii în Statele Unite, găsit vinovat pentru clonare de carduri, „meserie” de pe urma căreia a produs milioane de dolari. „La FBI, zi de zi. Mi-am plătit toate astea și am venit acasă. Mi-am acceptat totdeauna greșeala, dar din 2006 până în 2024 nu am mai primit o amendă! Lumea tot mă judecă după ce am fost acolo. Dar eram tânăr, am făcut o greșeală. Am plătit pentru ea, am învățat din ea, mi-am schimbat viața, m-a ajutat. Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat a fost că m-am dus atunci la închisoare! Cel mai bun lucru pentru mine. Pentru că acolo am învățat că oricât de greu ar fi în viață, n-are cum să-ți fie mai greu ca acolo”, i-a povestit Florin Manea jurnalistului Ovidiu Ioanițoaia.

I-au băgat lumina-n ochi

Florin Manea este fiul lui Nae Manea, fost fotbalist la Rapid și antrenor la naționala de tineret a României. Seniorul a murit pe 15 decembrie 2014, la vârsta de 60 de ani. Florin plecase în America la vârsta de 22 de ani, nedorind să se angajeze în România, după ce tocmai renunțase la fotbal.

„Am fost în vreo 19 închisori. În toate am fost! Te bagă într-un program, se numește „Diesel therapy”, ca să te facă să dai în primire. Prin toată America, ca să-ți fie greu oriunde te duci. Am stat nouă luni închis, fără soare, fără să văd soarele, fără să văd nimic, într-o celulă, singur”, relatează Manea.

Susține că n-a primit bătaie după gratii, dar a suferit tortură psihică. „Te terorizează mental. Te bagă undeva într-o cameră, cu lumina aprinsă, non-stop. 23 de ore din 24 închis și îți dau numai Biblia. Stai cu Biblia și te uiți. Mă uitam în grindă! Să stai nouă luni într-o casă, în cameră, să nu vezi soarele, să nu vezi nimic. Singur, cu lumina aprinsă, non-stop!”.