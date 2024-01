Florin Manea, atacuri pe bandă rulantă. Edi Iordănescu și Bratu nu l-au ajutat cu nimic pe Drăgușin

Florin Manea, impresarul-vorbăreț care a realizat cel mai mare transfer din istoria fotbalului românesc, nu a scăpat prilejul de a ataca în stânga și în dreapta după lovitura dată cu Radu Drăgușin. Anamaria Prodan, dar și selecționerii Florin Bratu și Edi Iordănescu au fost luați în colimator.

Agentul internaționalului român a reacționat, într-un interviu acordat pentru Fanatik, după ce a fost atacat de Anamaria Prodan, dar și după ce Florin Bratu s-a bătut cu pumnii în piept că el l-a promovat pe Radu Drăgușin la naționala U21.

”Era la un moment dat o doamnă impresar, am văzut-o recent în emisiunea iUmor. Zicea că ea face câteva milioane de euro pe an, iar alții fac transferuri doar în ziare. Suntem aici, în Londra, și tocmai am rezolvat transferul lui Drăgușin la Tottenham. Din cauza asta nu am mai avut timp să merg la iUmor, ceea ce mă deranjează foarte tare”, a spus ironic Florin Manea, pentru Fanatik.

Florin Bratu nu l-a ajutat cu nimic

A urmat Florin Bratu, care și-a permis să-i dea sfaturi lui Radu Drăgușin după transferul la Tottenham: ”Acum apar o grămadă de sfătuitori. Aaa, inclusiv Florin Bratu l-a ajutat! L-a ajutat dacă i-o fi cărat vreun bagaj la un moment dat, că în rest nu l-a ajutat cu absolut nimic. Bratu nici măcar nu-și mai aduce aminte, el susține că atunci când îl ținea pe Drăgușin rezervă în naționala de tineret era la U21 la club. Nu, jucase la Juventus și la Sampdoria, tot în Serie A! Nu era la U21, așa cum crede Bratu. Ce să faci, toți sunt specialiști.

Edi Iordănescu a fost următorul pe lista lui Florin Manea: ”L-a folosit cu Grecia, atunci, după aia nu l-a mai chemat. Întâmplarea a făcut să se accidenteze Chiricheș, așa a ajuns să joace Drăgușin. Nu știu dacă altfel ar mai fi prins Radu echipa. Ceea ce, din punctul meu de vedere, ar fi fost o greșeală.

Iordănescu ar fi mers pe varianta Chiricheș

Nu știm ce ar fi făcut Iordănescu. Eu sper să fi jucat tot cu Radu chiar și fără accidentarea lui Vlad, dar după declarațiile lui Edi, ”construiesc echipa lui Chiri, cel mai important e Chiri”, decizia mi se pare că era clară. Or, corect ar fi fost să fi spus ”construiesc echipa în jurul lui Drăgușin”!

Cu tot respectul pentru Chiricheș, a ajuns și el la o vârstă. Radu e viitorul echipei naționale, în jurul lui trebuie să construim. Zicem în cotinuare că sunt tineri Răzvan Marin, Florinel Coman. Dacă si sunt tineri la 26 de ani, ce să mai zicem despre Drăgușin, care are 21?”.

Imresarul a dezvăluit și cum vede el cursul carierei lui Radu: ”E doar un început ceea ce i se întâmplă acum lui Drăgușin. Visul rămâne să îl duc la Real Madrid, chiar dacă mă înjură suporterii lui Tottenham. Iar spre finalul carierei să îl aduc la Rapid. Ca să ajungă la Real trebuie să fie întâi cel mai bun fundaș al lui Tottenham. Întâi să-și consolideze poziția aici”.