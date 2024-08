„Țeparul“ Gigi Becali: a cumpărat, fără să plătească! „Sunt șocat! Nu credeam că poate face așa ceva“

Gigi Becali e cel mai bogat patron de club din România și datorită lui au „trăit“ multe cluburi din campionatul nostru, în ultimii ani. Explicația e simplă: FCSB e printre puținele formații din țară pentru care achitarea unei sume de transfer e, în continuare, o posibilitate. Iar banii plătiți de bucureșteni au fost de mare ajutor pentru diferite formații din provincie.

Având în vedere această situație, e de-a dreptul surprinzător că acum FCSB și patronul ei, Gigi Becali, au ajuns în prim-plan într-un scandal legat de un transfer bănos, dar pentru care latifundiarul din Pipera n-a respectat termenul de plată.

Vorbim despre trecerea lui Marius Ștefănescu (26 de ani), de la Sepsi la FCSB, pentru 1,3 milioane de euro. Problema e că, astăzi, patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi a dezvăluit că Sepsi n-a văzut nici măcar un eurocent din suma de transfer! Într-un interviu acordat pentru jurnalistul Remus Răureanu (Fanatik), finanțatorul grupării din Sfântu Gheorghe s-a arătat șocat de faptul că un club de talia FCSB-ului, cu o reputație bună, a ajuns să încalce, în mod repetat, datele la care ar fi trebuit să facă plățile, în contul legitimării lui Ștefănescu.

Ce a povestit Laszlo Dioszegi?

*Noi respectăm toate echipele din Superligă, dar nu mai pot să tac. Pur și simplu, nu mai pot să tac! Nu mi-am dorit să se ajungă la vâlva care va exista după aceste declarații, vreau doar să trag un mare, mare semnal de alarmă public! Nu e normal ceea ce se întâmplă! Sunt total surprins, ca să nu folosesc cuvinte mai mari, ținând cont de faptul că vorbim despre FCSB. Tot auzim despre Ștefănescu și despre câți bani a primit Sepsi în schimbul lui. A venit momentul să vă spun adevărul, e bine ca opinia publică să știe ce se întâmplă. N-am încasat niciun leu pentru Ștefănescu până în acest moment, din suma de 1.310.000 de euro plus TVA. Aceasta e suma.

*Povestea sau firul evenimentelor e așa: am bătut palma pentru 1.310.000 de euro plus TVA, din care 300.000 de euro se vor duce la un club de juniori din Cluj. Noi am făcut factura pe 1 iulie, așa cum conveniserăm cu domnii Becali și Argăseală (n.r. – Valeriu Argăseală, președinte FCSB). Pe 10 iulie, ne-au promis că banii vor intra în cont. N-au intrat. Pe 9 iulie, domnul Argăseală ne-a rugat să mai așteptăm o săptămână. Am fost de acord. După, ne-a sunat iar pe la mijlocul lunii iulie și ne-a spus: <<Așteptăm banii pe Florinel Coman, vă rugăm să ne așteptați până spre finalul lunii iulie>>. Am înțeles situația, uneori sunt probleme cu banii, se poate întâmpla.

*Pe 2 august, am sunat noi și domnul Argăseală nu ne-a mai răspuns. A fost un semn de întrebare. A vorbit Hadnagy (n.r. – Attila Hadnagy, director sportiv Sepsi) prin mesaje cu domnul Becali, am reușit și eu să discut cu dumnealui și ne-a promis că ne transferă 500.000 de euro până vinerea care a trecut. Iar în săptămâna aceasta, încă 500.000 de euro. Nu ni s-a spus clar când primim toți banii. Domnul Becali ne-a garantat sumele pe care vi le-am spus, urmând ca restul banilor, plus TVA, să fie virați cât mai curând. Sau așa credeam noi, că îi vom primi în curând. Azi e luni și n-am încasat niciun ban. Se tot vorbește că am dat lovitura cu Ștefănescu, dar vă spun clar că n-am încasat niciun leu. Clubul Sepsi trebuie să achite acum din contul propriu TVA, care e cam 270.000 de euro. Dacă nu plătim TVA, o să avem de achitat și penalități. Vi se pare normal ceea ce se întâmplă? Noi am considerat că FCSB e un club mare, nu se poate să ne pună în situația asta! Avem salarii de plătit, n-avem banii pentru TVA, le-am promis niște bani și jucătorilor noi. Suntem într-o situație imposibilă!

*Fac apel la domnul Gigi Becali, care știu că e un om de cuvânt, să-și respecte promisiunea. Suntem oameni ca lumea! Vă fac și o destăinuire care nu mă avantajează: n-am trecut niciun fel de penalitate în contract, dacă vă vine să credeți! S-au ocupat de contract trei colegi ai mei și toți trei mi-au spus că au mers pe încredere. I-am sancționat pe toți. Sepsi a mers pe seriozitatea FCSB și a domnului Becali. Știu, e greșeala noastră, nu se va mai întâmpla niciodată așa ceva!

*Așteptăm banii cât mai curând, chiar nu vrem să facem circ și scandal, nu vrem să ajungem la FRF și la UEFA, nu vrem probleme. Sunt convins că vor plăti, o să ajungem la judecată, dacă va fi nevoie. Noi nu vrem lucrul acesta.

*Nu se pune problema (n.r. – revenirii lui Ștefănescu la Sepsi), transferul e definitiv. Dacă nu vom primi banii vom merge la comisii. Suntem un club mic, un milion de euro contează. Sunt șocat, nu-mi vine să cred, nu mă așteptam să ajungem la așa ceva cu un club de talia FCSB! Așteptăm banii și îi vrem rapid, că la sfârșitul săptămânii e termenul-limită pentru TVA. Eu sunt în Ungaria acum, la un festival al pâinii. Chiar eu personal fac pâine. Am vrut doar să clarific lucrurile acestea. Scuze că a trebuit să fac totul public! Chiar nu sunt pus pe scandal, dar și când fac pâine aici tot la banii de la FCSB mă gândesc.

Becali s-a apărat imediat: „I-am dat 300.000 de euro astăzi“

Contactat de „Gazeta Sporturilor“, Gigi Becali s-a arătat deranjat de apariția subiectului în mass-media, dar a insistat că a plătit, chiar astăzi, o parte din suma de transfer pentru Marius Ștefănescu:

*Că nu i-am dat... I-am dat 300.000 de euro azi. O să-i dăm peste trei sau patru zile, după ce încasăm și noi, alți 400.000 de euro. Ce, au trecut 5 luni? Au trecut 5 luni? Și atunci ce? Le-am dat bani...

*Le-am spus de dinainte, am vorbit cu el (n.r. – cu Laszlo Dioszegi). Le-am zis că le dau bani când voi încasa. Am dat 300.000 de euro și mai dau încă 400.000 de euro din banii din biletele de la următorul meci. Și gata... Ce, trebuie Becali să dea banii tot timpul?