„Super Man“, o dramă românească: Dimensiunea necazului care ne-a lovit în cel mai rău moment posibil

Edward Iordănescu (45 de ani) a „moștenit“ norocul proverbial al tatălui său, „Generalul“ Anghel Iordănescu (73 de ani), dovadă și această campanie de calificare pentru Euro 2024.

Pentru că, pe lângă faptul că am nimerit în cea ma ușoară grupă posibilă, am profitat și de o conjunctură favorabilă cu care, foarte probabil, nu ne vom mai întâlni prea curând. Cu două echipe care au fost private de avantajul terenului propriu – Belarus de la bun început, iar Israel acum, după începerea războiului – și cu niște meciuri în care am jucat extrem de slab, dar am avut șansa de a evita înfrângerea. Dar cum roata norocului se învârte și naționala noastră are acum de suferit.

Cel mai în formă stranier din lotul lărgit al României, Dennis Man (25 de ani), s-a „rupt“ la Parma și va rata ultimele două meciuri din preliminariile Euro 2024, cu Israel și cu Elveția. E o pierdere foarte mare, în condițiile în care Man, legitimat la Parma, liderul din Serie B, era într-o formă excelentă. De altfel, el tocmai a fost ales cel mai bun jucător al lunii octombrie în Serie B. A meritat acest premiu din plin, după cum arată cifrele sale: şase goluri şi o pasă de gol la Parma, luna trecută. Cu acest randament, românul a fost catalogat de italieni drept „cel mai mare coşmar pentru fundaşii stânga din Serie B“.

În absența lui Dennis Man, România va aștepta golurile de la jucători ofensivi, precum Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Genoa), Alibec (Muaither) și Andone (Eldense), toți aflați pe lista stranierilor pentru dubla cu Israel și Elveția. Cu excepția lui Drăguș (două reușite în octombrie) și Andone (un gol luna trecută) însă, Alibec și Pușcaș traversează o perioadă proastă. Primul are două goluri în Qatar, ultimul pe 29 septembrie, în timp ce Pușcaș n-a înscris deloc în acest sezon!

Preliminarii Euro 2024, grupa I

1. România 8 4 4 0 13-4 16

2. Elveția 7 4 3 0 20-8 15

3. Israel 6 3 2 1 7-7 11

4. Kosovo 7 1 4 2 8-8 7

5. Belarus 8 1 3 4 7-14 6

6. Andorra 8 0 2 6 3-17 2

*Primele două clasate vor merge la Euro 2024.

Programul grupei până la finalul campaniei

*Duminică: Kosovo – Israel (21.45, Digi Sport 2, Prima Sport 2)

*15 noiembrie: Israel – Elveția (21.45, Digi Sport 1)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra (19.00), Elveția – Kosovo (21.45), Israel – România (21.45)

*21 noiembrie: România – Elveția (21.45), Andorra – Israel (21.45), Kosovo – Belarus (21.45)