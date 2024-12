O femeie de la garderobă a fost lăsată mască de Gigi Becali. Câți bani a primit după ce i-a înmânat haina bogătașului

Participant la o gală de final de an la care a fost premiat, Gigi Becali, 66 de ani, a făcut-o fericită pe femeia care a avut grijă de haina lui, la garderobă.

I-a făcut „palton” de sute

În momentul în care și-a cerut paltonul, patronul campioanei i-a dat femeii patru hârtii de câte 200 de lei. În total, 800 de lei. Momentul a fost sesizat de cameramanii televiziunilor aflate în zonă în acel moment.

Într-o altă ocazie recentă, latifundiarul și-a comandat o pizza. Celui care i-a adus-o i-a băgat în buzunar suma de 1.000 de lei.

Vrea un milion după Man United

2024 a fost un an plin din punct de vedere financiar pentru Becali, cu un profitul uriaș scos de FCSB în urma participării în Europa League și după vânzarea lui Florinel Coman la Al-Gharafa. Iar 2025 se anunță la fel de mănos, cu un meci mare, contra formației engleze Manchester United, pe 30 ianuarie.

„Un milion cu siguranță. Normal, atât se ia la un meci cu Manchester. Un milion, un milion și jumătate. Nu voi merge la meci, pentru mine e importantă biserica, în rest toate sunt nimicuri. Păi, dacă luăm vreo 13-14 milioane, plus șase pe Coman, sunt 20.

Noi am cheltuit 12, să zicem, deci vreo 5-6 milioane câștig, poate mai mult. Nu? Că am luat, am luat și vreo două milioane de la sponsori, plus vreo trei milioane din televizare, cinci. Deci sunt 25 de milioane. Și am cheltuit, să zicem, 15.

Sunt 10 milioane câștig. Bine, am cheltuit mai mult, pentru că l-am cumpărat pe Bîrligea, două milioane... nu știu. Nu asta e important la fotbal, cât câștigi anual, ci important e cât crește societatea”, a spus Gigi Becali.

FCSB a sărit de 6 milioane de euro câștigate din Europa League

FCSB a acumulat 11 puncte în faza ligii din Europa League, după ce a obținut pe terenul lui Hoffenheim o remiză, 0-0, cât o calificare în play-off-ul pentru optimile Europa League. Performanța aduce și câștiguri financiare importantă. Punctul din Germania este premiat de UEFA cu 150.000 de euro.

De asemenea, prezența în play-off-ul pentru optimile Europa League este echivalentă cu un premiu în bani de 300.000 de euro. Dacă FCSB va reuși să se califice direct în optimi, adică să termine în Top 8 la finalul fazei ligii, premiul crește substanțial, la 1.6 milioane de euro.

Până la eventuala calificare directă, FCSB este sigură că și-a asigurat încă 450.000 de euro, punctul cu Hoffenheim și calificarea în play-off, astfel că a depășit borna de 6 milioane de euro câștigate doar datorită rezultatelor din această campania europeană.

Suma de care FCSB e acum sigură se ridică la 6,25 milioane de euro.