Simone Tempestini conduce după prima zi a Raliului Harghitei

De nouă ori campion național absolut, Simone Tempestini are un debut remarcabil în noul sezon competițional, instalându-se în fruntea clasamentului după prima zi a Raliului Harghitei, prima etapă a Campionatului Național de Raliuri 2025.

Competiția, desfășurată pe asfaltul din județul Harghita, a adunat la start 64 de echipaje, dintre care 13 au venit cu mașini de ultimă generație, în configurație Rally2. Deși pentru această etapă a ales un Porsche 997 RGT, model mai degrabă destinat circuitelor, Tempestini a preluat conducerea încă din prima probă specială.

După aproape 50 de kilometri parcurși în prima zi, Simone se află pe primul loc, dar are un avans minim, de doar 2,5 secunde față de Andrei Gîrtofan, care pilotează o Skoda Fabia Rally2. Pe poziția a treia se află Norbert Maior, la 20,7 secunde distanță, însă lupta decisivă se va da mâine, pe cei 76 de kilometri de probe speciale rămași.

Tempestini, deținătorul recordului de victorii la etapa din Odorheiu Secuiesc, are un motiv în plus să își dorească victoria: la ultimele două ediții a fost nevoit să abandoneze din cauza problemelor tehnice. În acest sezon, îl are drept copilot în cursele interne pe Carmen Poenaru, prima femeie care a devenit campioană absolută în această postură.

Una dintre surprizele zilei a venit pe proba specială din centrul Odorheiului Secuiesc, câștigată de tânărul italian Matteo Bernini. La doar 16 ani, el a devenit cel mai tânăr pilot din istoria campionatului care reușește să câștige o probă specială.