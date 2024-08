Simona Halep, mărturisiri despre dezamăgiri și greșelile pe care le-a făcut. Când va reveni pe teren

Simona Halep nu a mai jucat decât un meci întreg și încă unul în care a abandonat de când i-a fost micșorată suspendarea pentru dopaj, din cauza accidentărilor care nu i-au dat pace.

S-au împlinit deja 3 luni de la ultima apariție pe teren a fostului număr 1 în clasamentul mondial, într-un meci oficial. Pe 15 mai, Simona Halep abandona la Trophee Clarins, din cauza durerilor la genunchiul stâng, cu care se chinuie și acum.

Prezentă ieri la evenimentul în cadrul căruia Ion Țiriac i-a premiat pe medaliații români de la Jocurile Olimpice, jucătoarea de tenis a vorbit despre accidentarea sa, precizând că va relua antrenamentele pe teren la începutul lunii septembrie. „Am încercat să mă recuperez cât se poate de mult cu genunchiul, pentru că este o accidentare destul de mare și nu prea știu cum să o gestionez, dar încet-încet am început să intru pe un drum mai bun și am speranța ca pe la începutul lui septembrie să încep să joc tenis și să mă pregătesc foarte bine pentru perioada următoare.

Simona Halep se luptă cu durerile

Îmi doresc foarte mult să revin, dar nu știu cum voi progresa cu genunchiul, cu durerea. Am dureri, e foarte greu să joci așa la un nivel înalt. Nu pot oferi o data exactă pentru revenirea în competiții, o iau de la zi la zi și sper să fiu cât mai curând pe teren”, a afirmat Simona Halep pentru DigiSport.

Fosta lideră a clasamentului mondial spun că a făcut o greșeală când a decis să participe la Trophee Clarins, micuțul turneu de la Paris. „Să joc acolo nu a fost o idee grozavă din punctul meu de vedere, nu eram vindecată și am forțat. De aceea m-am și oprit în timpul meciului, am simțit ca nu este ok. Ulterior mi s-a umflat foarte tare genunchiul si m-am speriat. Am zis că ar fi bine să iau o pauza mai lungă și să mă recuperez.

Nu se dedică numai tenisului

Am o perioadă foarte lungă de inactivitate. Nu știu cum va fi atunci când voi reveni total, dar zilele trec precum ale unui om normal. Nu am doar tenisul în viață, încerc să-mi construiesc o viață pe lângă tenis, dar tot tenisul este prioritar. Merg la sală, fac tot ce pot fără să folosesc prea mult genunchiul. Am grijă pentru a fi cât se poate de în formă atunci când voi reveni”, a adăugat jucătoarea de tenis.

Simona Halep a declarat că o altă dezamăgire a fost faptul că nu a putut juca la Jocurile Olimpice. "Rămâne un regret că nu am putut participa. Mi-aş fi dorit tare mult să fiu acolo pentru că ar fi fost ultima Olimpiadă pentru mine. Eu am fost în 2012 la Londra şi mi-a plăcut tare mult. Este cu adevărat un sentiment diferit să joci la Jocurile Olimpice. Am mai jucat la Fed Cup, am fost aproape de o finală, dar totuşi nu se compară cu Olimpiada", a afirmat Halep.