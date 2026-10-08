Șefii și selecționerul naționalei U21, șpriț în Ibiza, acasă la Nicu Gheară. FRF demarează o anchetă după viralizarea imaginilor în online

Cu puțin timp înainte de meciul care avea să se transforme într-unul dintre cele mai grele momente din istoria naționalei U21, mai mulți oameni din staff-ul României au fost surprinși la o petrecere în Ibiza.

Petrecere cu băutură înainte de România-Spania Foto: Instagram

Iulian Oțelea, team-managerul reprezentativei, Marius Niculae, directorul sportiv, Costin Curelea și Ionuț Stancu, antrenorul principal și secundul său, au participat la evenimentul organizat la vila lui Nicu Gheară.

Fostul fotbalist al Rapidului din anii '80 locuiește de mai mult timp în străinătate și deține proprietăți în Austria și Spania. Numele lui a fost asociat de-a lungul timpului și cu lumea interlopă.

Imaginile de la petrecerea din Ibiza au apărut înaintea confruntării dintre Spania U21 și România U21, pierdută de tricolori cu un categoric 1-7, în preliminariile EURO 2027.

Staff-ul României U21, la party în Ibiza Foto: Instagram @nicu.gheara

Răspunsul Federației Române de Fotbal

Federația Română de Fotbal a reacționat după apariția imaginilor și a anunțat măsuri în urma situației create.

„Federația Română de Fotbal privește cu maximă îngrijorare și fermitate situația semnalată. Poziția instituției este una clară și fără echivoc: părăsirea programului oficial al reprezentativei pe durata unei acțiuni a loturilor naționale reprezintă o abatere disciplinară și o lipsă de profesionalism. Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal.

FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară strict și de un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților și membrilor staff-urilor loturilor naționale. Profesionalismul, disciplina și conduita etică ireproșabilă reprezintă principii fundamentale care ghidează întreaga activitate a instituției și de la care nu se acceptă nicio abatere.

Având în vedere natura aspectelor semnalate, FRF consideră necesară demararea unei anchete interne, în conformitate cu procedurile și reglementările în vigoare, urmând să fie luate măsurile care se impun!”, a fost răspunsul FRF, conform GSP.

Marius Niculae: „Cine mai avea chef după acea înfrângere să stea la mese?”

„Am ajuns în Spania cu două zile înainte de meci. Am participat la o masă între prieteni, seara, nimic ieșit din comun. Dacă a fost după meci această ieșirea? Cum să fie după meci, cine mai avea chef după acea înfrângere să stea la mese? A fost înainte de meci, nu văd nimic rău ca după program să stăm la o masă, atâta tot!”, a spus Marius Niculae, conform sursei citate anterior.