Scandalurile jenante ale fotbalului nostru mic: Mioveni, rămasă fără cazare la cererea adversarilor! Detalii incredibile

Fotbalul românesc e tare primitiv, după cum Adevărul a titrat, astăzi, explicând ce se întâmpla cu suporterii. Din păcate, exemplele care dovedesc cât de departe suntem de lumea bună a fotbalului curg din toate direcțiile. Acum, partida Universitatea Cluj – CS Mioveni, programată pentru 10 februarie, în etapa a 25-a, ne oferă încă o mostră despre ce se întâmplă în fotbalul nostru mic.

Concret, gazdele de la Cluj au solicitat mutarea meciului, la Mediaș, pentru că gazonul de pe „Cluj Arena“ arată îngrozitor. Cei de la Mioveni au fost de acord cu schimbarea stadionului și, așa cum era normal, au făcut demersurile pentru a se caza, la Mediaș. Mai departe, detaliile unui caz incredibil au fost povestite, la Orange Sport, de Nicolae Dică (42 de ani), antrenorul ultimei clasate din Superliga.

Ce a povestit Nicolae Dică?

*Într-adevăr, vom juca la Mediaş, dar ceea ce au facut cei de la U Cluj nu e OK. Ieri, în momentul în care noi am aflat că vom juca la Mediaş, am sunat la hotelul din Mediaş, am rezervat camere, ni s-a dat OK-ul şi apoi, seara târziu, ni s-a spus că nu mai putem sta acolo, pentru că va veni U Cluj.

*Ne-au sunat, ne-au zis: <<Stă U Cluj acolo, voi duceţi-vă la Sighişoara sau la Sibiu>>. Nu, venim de la Mioveni direct în ziua meciului, că ce să facem? Noi am fost de acord să jucăm la Medias şi cei de la U Cluj ce-au făcut? S-au dus, cu acordul celor de la hotel: <<Daţi-i afară pe cei de la Mioveni>>. Din bun simţ, din respect pentru clubul nostru, cred că puteau să zică încercăm să stăm noi la Sighişoara sau la Sibiu.

Superliga, clasament

1. CFR Cluj 23 16 2 5 38-19 50

2. Farul Constanța 23 14 6 3 45-24 48

3. Rapid 23 12 6 5 30-19 42

4. FCSB 23 12 5 6 39-28 41

5. CS U Craiova 23 12 5 6 29-22 41

6. Sepsi 22 9 5 8 35-20 32

7. Petrolul Ploiești 23 9 3 11 22-27 30

8. Botoșani 23 6 9 8 20-34 27

9. Voluntari 23 6 8 9 20-23 26

10. Chindia Târgoviște 23 6 7 10 25-32 25

11. Hermannstadt 23 9 6 8 26-23 24*

12. „U“ Craiova 1948 22 6 6 10 22-25 24

13. FC Argeș 23 6 6 11 18-33 24

14. Universitatea Cluj 23 5 8 10 16-24 23

15. UTA 23 4 8 11 20-32 20

16. Mioveni 23 3 6 14 16-36 15

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.

*Hermannstadt, penalizată cu 9 puncte.