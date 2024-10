Scandalul premiilor de la Federația de Canotaj. Lipă: Nu cred că îşi poate imagina cineva că o contabilă poate fi premiată cu 160.000 de euro

Elisabeta Lipă, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că nu crede că îşi poate imagina cineva că o contabilă a Federaţiei de canotaj poate fi premiată cu suma de 160.000 de euro. Sumele vehiculate sunt destinate întregului personal al FRC, susține aceasta.

„La ora actuală nu există nicio sumă aprobată, sunt doar în baza de proiect, de analiză. Ele se depun la Comitetul olimpic, care le verifică şi când avem forma finală se aprobă în Comitetul Executiv. Noi la ora actuală nu avem aceste premieri plătite, sunt doar în faza de proiect, pe hârtie. Eu cred că nu îşi poate imagina nimeni că în contul unei contabile intră 160.000 de euro, este doar o simulare. O simulare a ceea ce înseamnă aceşti 40% şi după aprobarea finală, toţi aceşti bani vor intra direct în conturile personalului angajat. Nu are cum să rămână. 162.000 şi cu 162.000, sunt 324.000 care înseamnă acest 40% din valoarea performanţelor realizate de canotajul românesc. Care se vor împărţi pentru fiecare angajat în parte”, a declarat Elisabeta Lipă, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, vor fi aprobate statele de plată de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în Comitetul Executiv, până atunci se vor face simulări.

„Acei bani nu intră în contul contabilei, suntem la faza de simulare, pentru că trebuie să faci o analiză. Trebuie să faci o simulare pentru că aceşti bani vor fi aprobaţi din fondul de rezervă al Guvernului. Nu ştiu cum au apărut aceste sume, dar ce pot să vă spun este că nu a intrat niciun leu în contul acestor oameni. Şi pur şi simplu această sumă de 40%, când va fi aprobată, va intra în conturile angajaţilor federaţiilor, pentru că nu poate funcţiona o federaţie altfel decât alta. Sunt cinci federaţii care au contribuit la acest loc 23 pe care s-a situat România la finalul Jocurilor Olimpice şi toate cele cinci federaţii sunt răsplătite în acelaşi fel, şi remunerate în acelaşi fel. Nu poate să fie remunerat canotajul cu 2 lei şi gimnastica cu 20, spre exemplu”, a mai precizat preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Lipă: „Consider că sunt un atac politic”

Despre acuzaţiile lui Eduard Novak, conform căruia contabila FR Canotaj ar fi urmat să primească o sumă mai mare decât un medaliat olimpic, Lipă a spus că este o strategie a fostului ministru al Sportului, care a devenit om politic.

„Domnul Novak, după cum se ştie, devine om politic. Candidează în Bucureşti şi atunci a învăţat un lucru extraordinar, să dea în cel care este mai bun ca el. Domnul Novak acelaşi lucru l-a făcut în 2021 la Tokyo. Eu nu port un război cu domnul Novak, pentru că el mai trebuie să participe la nişte Jocuri Olimpice. Probabil că dacă Parisul îi suna bine, cu mai multe medalii nu mai făcea ceea ce face. Viaţa mea nu se învârte în jurul domnului Novak. El a stat trei ani în fruntea acestei minister şi nu a făcut nimic, dar nimic. Şi acum îmi reproşează mie că nu am mărit rentele şi că am mărit premierile. El nu a fost în stare să se ocupe de hrana sportivilor, să aibă un cuantum decent, să doarmă pe nişte sume decente, aveau 25 de lei, sau să mănânci cu 30 de lei în ziua de astăzi. Domnul Novak nu este un model pentru mine, vă rog să mă credeţi”, a afirmat Elisabeta Lipă.

Candidată din partea PSD la alegerile parlamentare, Lipă spune că este victima unui atac politic: „Da, exact, consider că este un atac politic şi când am făcut acest pas în politică am fost avertizată: <vezi că nu este ca în sport, unde eşti cel mai bun>. Eu rezist, pentru că sunt antrenată, nu degeaba am făcut 24 de ani de înaltă performanţă. Probabil că dacă nu făceam politică nu eram vânată”, a spus Lipă.

Ce a discutat cu Ciolacu

Elisabeta Lipă susține că a discutat cu premierul Marcel Ciolacu despre situaţia creată şi că acesta i-a transmis că legislaţia este învechită şi trebuie schimbată.

„Noi avem o lege din 2000 care a suportat mici modificări de-a lungul anilor şi care nu mai corespunde anului 2024”, a explicat Lipă.

Fostul ministru al Sportului, Eduard Novak acuza într-un mesaj transmis online că înotătorul David Popovici ar fi primit mai puţini bani în urma medaliilor obţinute la Paris decât anumiţi angajaţi ai Federaţiei Române de Canotaj.