Bănel Nicoliţă a pus un om al străzii la masă la restaurant! „Miroase”. Ce a urmat

Bănel Nicoliţă (37 de ani), unul dintre cei mai îndrăgiţi fotbalişti ai Stelei, a câștigat bani frumoși în tricoul roș-albaștrilor și al echipelor franceze Saint-Etienne și FC Nantes. Însă, înconjurat de persoane nepotrivite, dar și pentru că a vrut cu orice preț șă finanțeze echipa din localitatea natală, fostul fotbalist din Făurei și-a tocat averea prin investiții nerentabile.

„Jardel”, care în ultimii ani și-a pierdut și banii, și nevasta, a rememorat momentele frumoase de când se afla în plină glorie la Steaua, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denis Rifai”, dar și problema prietenilor din interes.

„Ce am făcut, am făcut cu inima. Nu am vrut să arăt că sunt mai bogat decât ceilalţi sau sunt cineva. Am făcut-o cu sufletul, pentru că aşa am simţit să fac, să le ofer o masă, să ofer ce e mai bun. Pe partea cealaltă am avut de suferit, dar de nimic nu-mi pare rău, pentru că e o lecţie şi din ea am învăţat", a spus Bănel Nicoliţă.

„Am învățat să nu le mai ofer oamenilor falși”

Venit dintr-un mediu modest, ”Jardel” spune că a ajutat cerşetori şi chiar a pus la masa unui restaurant un om al străzii. „Am învăţat să nu le mai ofer oamenilor falşi, oamenilor care sunt doar lângă tine când sunt sus, când eşti Bănel Nicoliţă şi vor să se afişeze cu tine. Acum aleg şi nu ştiu dacă mai am mulţi prieteni, dar cei care sunt au venit cu sufletul şi la orice oră aş face orice pentru ei. Dacă mă gândesc în urmă, chiar am pierdut mulţi bani... Mama îmi reproşa mereu de ce nu sunt mai atent”.

„Am stat cu cerşetori la masă. Câţi dintre oamenii ăştia pot sta cu un cerşetor la masă, care mirosea, săracul, în toate felurile. I-am spus: Tu stai la masă, eşti om bun şi meriţi. Întrebaţi în Brăila. Tuturor cerşetorilor care veneau eu le dădeam bani, oriunde eram. Dacă aveam 10 lei, le dădeam cinci lei”, a completat Bănel Nicoliță.

„A fost un caz în care am luat cu mine la masă un cerşetor. A mâncat cu mine. Nişte prieteni ziceau: Domnule, miroase. Le-am răspuns: Tu, tu, tu, ieșiți afară şi el rămâne cu mine la masă şi mănâncă. Ăsta sunt eu. Nu am avut nevoie să demonstrez nimănui, că acolo sus e Dumnezeu şi ne vede pe fiecare”.

Păcălit de tatăl său

Banel a mai făcut o dezvăluire în cadrul emisiunii: „Dau cuiva şi nu mă laud. Ce am spus acum, cu mese şi cu alea, sunt câteva din câteva am făcut. I-am luat tatei casă şi m-a păcălit. A zis că stă în ea şi nu stătea în ea".

Bănel Nicoliță are 37 de meciuri în naționala României și 64 de partide în cupele europene în tricoul Stelei, fiind pe locul doi într-un astfel de clasament, după Marius Lăcătuș, cu 72. A fost decorat în două rânduri cu Meritul Sportiv clasa a II-a, cu o baretă și cu două, de președintele Traian Băsescu, pentru calificările în sferturile Cupei UEFA, respectiv Euro 2008.