Bănel Nicoliță, declarație înfiorătoare: Am vrut să mă omor după autogolul cu Real Madrid

Bănel Nicoliță a fost invitat la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", acolo unde a rememorat autogolul cu Real Madrid, din urmă cu 16 ani. Acesta a dezvăluit gândurile pe care le-a avut după acel meci de coșmar din Liga Campionilor.

Invitat la emisiunea difuzată pe site-ul gsp.ro, Bănel Nicoliță a fost întrebat de Ovidiu Ioanițoaia despre autogolul cu Real Madrid.

"Am văzut acum, când și-a dat Găman autogol, săracu'... Am fost cu el la națională, e un băiat super, de nota o mie, îl pui la suflet. Mi s-a rupt sufletul când și-a dat autogol. M-am văzut parcă pe mine, dar eu am dat pe Bernabeu! Așa a vrut Dumnezeu, să fiu marcator pe Bernabeu. La 1-0 au avut penalty și l-au ratat. Se făcea 2-0. Mai spunea după cineva de Bănel?" i-a răspuns Bănel Nicoliță.

Bănel a făcut și o mărturisire șocantă legat de gândurile pe care le-a avut după acel meci.

"Atunci voiam să mă omor! A doua zi căutam să... Aveam așa, toate nebuniile. Chiar m-am gândit. A fost o onoare să joc contra unor asemenea jucători, sunt mulți care n-ajung nici să plătească un bilet. Unul care muncește e normal să greșească. Au dat alții în finale de Champions League. Mi-a fost foarte greu atunci, dar nu mi-a reproșat nimeni nimic niciodată!", a declarat Bănel Nicoliță la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu".

În urmă cu mai bine de 16 ani, Steaua revenea în grupele Ligii Campionilor după o lungă perioadă de absență. Roș-albaștri nimereau într-o grupă dificilă cu Real Madrid, Dinamo Kiev și Lyon. Antrenată atunci de Cosmin Olăroiu, Steaua mergea într-o misiune imposibilă în Spania să joace cu Real Madrid.

Surprinzător, roș-albaștri au rezistat eroic în fața celei mai titrate echipe din Liga Campionilor timp de 70 de minute, până în momentul în care Bănel Nicoliță a avut o clipă de neatenție și a pasat greșit către propria poartă fără să se uite. Acesta a înscris un autogol care a dus la pierderea partidei în fața celor de la Real Madrid, formație la care atunci evoluau nume sonore precum Iker Casillas, Roberto Carlos, Sergio Ramos, Raul, Fabio Cannavaro, Ruud van Nistelrooy, David Beckham sau Ronaldo.