Sabrina Voinea, acuzații grave: gimnasta spune că s-a recurs la un fals, ca să-i fie luată medalia olimpică

Jocurile Olimpice ar trebui să fie o sărbătoare a sportului mondial. Din păcate, actuala ediție ne-a demonstrat că vorbim despre un eveniment cu niște „pete urât mirositoare“, după cum Adevărul a explicat aici. Scandalul de la gimnastică, care ne-a lăsat fără o medalie pe deplin meritată, a întărit impresia generală că Jocurile Olimpice au și o latură întunecată.

Din păcate, din acest motiv suferă acum două gimnaste foarte tinere. Vorbim despre Sabrina Voinea (17 ani) și Ana Maria Bărbosu (18 ani). Șocul pe care l-a trăit a doua, în timpul finalei, a fost evident, când urmărim această filmare teribilă. Iar Sabrina Voinea a ajuns victima unei nedreptăți pe care a evidențiat-o inclusiv Nadia Comăneci (62 de ani), furnizând o probă incontestabilă.

Acum, Sabrina Voinea a venit cu o serie de declarații pentru Antena 3 CNN după acest caz revoltător. Și dimensiunea „jafului“ devine și mai clară, când vedem că sportiva noastră vorbește, răspicat, despre falsificarea unei fotografii pe baza căreia a fost depunctată în finala olimpică, la sol!

Ce a declarat Sabrina Voinea pentru Antena 3 CNN?

*Nu știu exact ce părere au avut arbitrele, eu mi-am făcut solul cât am putut de bine, am tras până la capăt de mine, am reușit toate liniile acrobatice, n-am ieșit deloc din sol, mi-am făcut toată artistica, dar iată că arbitrele nu știu ce au văzut.

*Au văzut altceva și m-au depunctat cu 0,1, doar că nu știu pe ce. Ele au spus că am ieșit din covor, dar eu n-am ieșit. Au avut o poză la îndemână în care au zis că eu am ieșit din covor, doar că acea poză nu era de ieri (n.r. - de luni, ziua finalei). Acea poză, probabil, a fost de la finala pe echipe sau din prima zi de concurs, la calificări, dar în niciun caz de ieri. Am stat și am analizat tot solul și eu, și mama, și toți ceilalți și nimeni n-a văzut că eu am ieșit din covor.

*În poza aia mi-au prins doar călcâiul, nu mi-au prins și costumul sau altceva. Deci e o poză falsă, care nu e făcută ieri.

*Știu că n-am greșit cu nimic. Am fost dărâmată. Am stat, m-am odihnit, am plâns foarte mult, pentru că știu că a fost cel mai bun sol pe care l-am făcut.