România, călcată în picioare: „Nu mai contăm în fața americanilor“. Explicația „jafului“ de la gimnastică

„Jaful“ de la Paris a fost posibil, din păcate, pentru că România nu mai e demult o forță în gimnastică feminină. Și, odată cu rezultatele bune, s-a dus și influența noastră la nivel internațional. Acest lucru reiese din mesajele de mai jos, postate după cazul scandalos de luni.

*Sandra Izbașa (fostă campioană olimpică la gimnastică): Îmi răsună mai viu ca oricând cuvintele pe care antrenorii ni le repetau aproape zilnic în sala de antrenament: „Voi, ca românce, trebuie să fiți mai mult decât perfecte pentru a nu lăsa cuiva loc de interpretări!“ Și iată...Se adeverește încă o dată! Fetelor, capul sus și spatele drept! Credeți în continuare în visurile voastre! Hai România!

*Eduard Novak (fost ministru al Sporturilor și campion paralimpic la ciclism): Din păcate, pierderea medaliei de bronz a Anei Bărbosu după contestația americană e o consecință a faptului că gimnastica românească a fost lăsată de izbeliște în ultimii 20 de ani. Ana era îndreptățită să primească medalia de bronz la Jocurile Olimpice, dar a fost suficientă o contestație ca lucrurile să se schimbe. Nu mai contăm în fața americanilor, nu mai suntem o țară respectată pentru performanțele sportive.

*Ecaterina Szabo (fostă campioană olimpică la gimnastică): Trebuie să fim mai tari, trebuie să fim mai buni ca să avem o medalie, mult mai buni. Îmi aduc aminte că, atunci când făceam gimnastică, antrenorii mei tot timpul îmi spuneau: <<Cati, tu tot timpul trebuie să te pregăteşti pentru 15, ca la concurs să ai 10>>. Şi aşa şi e, trebuie să fii deasupra lor cu 10 puncte, ca să ai o medalie. Fiindcă suntem români, poate că americanii au mai multă şansă, nu ştiu ce să spun. Dar trebuie să ne pregătim mult mai mult, să fim de 15, ca să luăm 10. Nu ştiu ce s-a întâmplat la sol, asta mi-aş dori şi eu să ştiu, fiindcă eu, când am ieşit din sală, Ana Bărbosu era pe trei, apoi am făcut doi paşi pe hol şi am auzit că se schimbase. E urât că americancei i-au acceptat contestaţia şi Sabrinei nu. Ce putem spune? Eu o vedeam pe Sabrina Voinea pe podium, după execuţia ei şi cu dificultăţile pe care le-a avut şi s-au văzut. Din punctul meu de vedere, Sabrina trebuia să fie pe podium.

Clasamentul finalei de la sol

1. Rebeca Andrade (Brazilia) 14,166

2. Simone Biles (SUA) 14,133

3. Jordan Chiles (SUA) 13,766

4. Ana Maria Bărbosu (România) 13,700

5. Sabrina Maneca-Voinea (România) 13,700

6. Alice D'Amato (Italia) 13,600

7. Rina Kishi (Japonia) 13,166

8. Yushan Ou (China) 13,000

9. Manila Esposito (Italia) 12,133