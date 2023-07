Să înceapă festinul la Wimbledon! Alcaraz și Djokovici, înfometați de trofee, joacă azi pentru supremație

Novak Djokovici luptă azi pentru cel de-al optulea titlu la Wimbledon, dar va trebui să îl învingă în ultimul act pe Carlos Alcaraz, jucător aflat pe prima poziție mondială. Sârbul are un ascendent moral asupra ibericului, pe care l-a învins în semifinala precedentului turneu de Mare Șlem, la Roland Garros. Însă mai tânărul Carlitos - dus de val în urmă cu o lună și răpus de crampe - nu va mai face aceeași greșeală, de a-și doza greșit efortul.

Novak Djokovici a vorbit despre duelul cu liderul mondial El a găsit și o asemănare între el și Carlitos, și anume constanța și adaptabilitatea. "E cea mai anticipată finală pentru toată lumea, chiar și pentru mine. Este foarte tânăr, dar incredibil de constant, și pe iarbă. Nu cred că multă lume se aștepta să joace așa bine pe iarbă, pentru că se simte ca și cum stilul său se potrivește mai bine pe zgură și terenuri mai lente, dar a știut cum să răspundă la toate provocările pe care le-a întâmpinat. Constanța și abilitatea de a se adapta în orice circumstanță au fost atuuri mari ale carierei mele și este incredibil să le văd la el la doar 20 de ani", a spus Nole.

Aproape 16 ani e diferența dintre Novak și Carlos. Doar în finala Wimbledon din 1974, între Jimmy Connors și Ken Rosewall, a existat o diferență mai mare de vârstă între cei doi finaliști, de 17 ani și 304 zile.

Sârbul a e convins că finala din acest an de la Wimbledon va fi incredibilă, între doi jucători care sunt "înfometați" de trofee. Djokovici a oferit în acest sens și o declarație amuzantă, prin care s-a referit la ambiția sa, dar și a lui Carlitos de a câștiga titlul la Londra. "Am un sentiment că vom avea cea mai bună finală posibilă. El este înfometat de trofee. Sunt înfometat și eu. Haideți să avem un festin! Vreau să cuceresc acest titlu și știu că va fi o provocare imensă, cea mai mare pe care o pot înfrunta acum, la nivel fizic, mental și emoțional", a încheiat Novak Djokovici.

Alcaraz vrea să îl bată pe cel mai bun

De partea cealaltă, Carlos Alcaraz spune că visează să câștige la Wimbledon, și că victoria va fi mai dulce dacă va fi obținută chiar în fața sârbului. "Toată lumea știe că Djokovici e principalul favorit, dar și eu am șansa mea. Știu că e favoritul, a câștigat ultimele 4 trofee la Wimbledon, are o serie de 5 titluri consecutive, 44 de victorii la rând. E o nebunie.

Încerc să nu mă gândesc la asta, încerc să uit toate statisticile pe care le are aici la Wimbledon. Încerc să mă gândesc că e doar un meci, ca toate celelalte pe care le-am jucat până acum și voi încerca să dau tot ce am mai bun și să găsesc o cale de a-l învinge. Este un vis pentru mine să joc o finală la Wimbledon și e chiar mai special împotriva lui Djokovici. Este o legendă a sportului nostru și întotdeauna am spus că pentru a fi cel mai bun trebuie să îl bați pe cel mai bun.

Finala, azi, de la ora 16.00

Vreau să câștig Wimbledonul într-o zi, iar o victorie cu Djokovici în finală ar face ca totul să fie mult mai special. Va fi un moment emoționant pentru mine. Mi-am dorit acest lucru încă de când am văzut tragerea. Am vrut să joc o finală cu el și mă voi bucura de asta", a spus Alcaraz pentru Eurosport.

Duelul dintre Alcaraz și Djokovici din ultimul act al celui de-al treilea Grand Slam al anului va marca o premieră după 8 ani la Londra. Finala de azi va fi prima din 2015 și până acum în care se vor înfrunta primii doi capi de serie. În urmă cu 8 ani, Djokovici, favoritul nr. 1 îl învingea pe Roger Federer, al doilea cap de serie.

Ultimul act de la Wimbledon, dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic, poate fi urmărit azi pe Eurosport 2, de la ora 16.00.