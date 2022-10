România vorbelor goale: Naționala, batjocorită de niște oameni care una spun, alta fac

România răsplătește eșecul în fotbal! Anunțul rămânerii lui Edward Iordănescu (44 de ani) în funcția de selecționer, în ciuda clasării pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, e încă o confirmare în acest sens.

Această decizie, anunțată luni pe site-ul federației, devine cu adevărat șocantă, când vedem ce spunea tridentul Burleanu – Stoichiță – Iordănescu jr, la începutul anului.

„Fără obiectiv nu se poate“

Pe data de 19 ianuarie, cu câteva zile înaintea prezentării lui Edward Iordănescu în funcția de selecționer, Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice FRF, avea o intervenție telefonică, la Digi Sport, în care spunea, răspicat, că un antrenor nu poate rămâne pe banca naționalei, dacă termină pe ultimul loc. Oficialul federației făcea această afirmație, într-o tentativă de a justifica încheierea negocierilor cu Ladislau Bölöni, cel care refuzase obiectivul intermediar impus de FRF, o clasare pe primele două locuri în grupa din Liga Națiunilor. Iată însă ce spunea Stoichiță, la vremea respectivă:

*Nu se poate un contract fără obiective. Ca să ajungi la Euro 2024, trebuie să ai o echipă care să confirme în cele opt meciuri de anul acesta (n.r. – două amicale în martie, plus cele șase meciuri din Liga Națiunilor). Ce faci dacă pierzi toate meciurile?

*Noi nu vrem să retrogradăm din urna a doua (n.r. – referire la Liga B a Națiunilor). Liga Naţiunilor e un obiectiv intermediar. Dacă antrenorul rămâne în grupa a doua, unde ne aflăm acum, Comisia Tehnică decide soarta selecţionerului. Ce o să spuneţi dacă retrogradăm în urna a treia?

Ce s-a întâmplat după aceste declarații televizate ale lui Stoichiță? Într-adevăr, Iordănescu jr n-a pierdut toate meciurile, ci „doar“ jumătate din ele! Adică, amicalul cu Grecia, plus partidele din Liga Națiunilor, cu Muntenegru (de două ori) și cu Bosnia în deplasare! Și a retrogradat naționala în Liga C, adică exact ce spunea Stoichiță că n-ar trebui să se întâmple!

Și, totuși, șeful Comisiei Tehnice dă semne că ar avea probleme cu memoria, la 68 de ani. Pentru că, luni, în cadrul materialului publicat pe frf.ro, cu ocazia reconfirmării lui Iordănescu jr în funcție, același Stoichiță a făcut o serie de afirmații care n-au nicio legătură cu ce spunea în ianuarie! Iată ce a declarat acum Stoichiță:

*Edi Iordănescu trebuie să continue la cârma echipei naționale. Am văzut lucruri bune în luna septembrie, de la ele trebuie continuat. A fost dezamăgitor că am încheiat grupa pe locul 4, dar trebuie să privim în detaliu. Cu un singur punct în plus am fi fost pe locul 2. Deși am terminat pe ultimul loc, în cele 16 grupe din Liga Națiunilor, doar trei formații de pe locul 3, nu locul 4, au avut mai multe puncte decât noi. Nu sunt niște realizări, dar sunt lucruri care contează.

Liga C, în loc de „elita fotbalului european“

Nu e de mirare că Mihai Stoichiță a ajuns mâna dreapta a lui Răzvan Burleanu (38 de ani) la federație. Președintele FRF însuși e specialist în a spune una și a face alta. Pe data de 25 ianuarie, când l-a prezentat pe Edward Iordănescu în funcția de selecționer, președintele FRF explica ce așteptări are de la acesta.

„Edi Iordănescu are misiunea de a duce naționala în elita fotbalului european. Obiectivul principal este calificarea la Euro 2024, dar și unul intermediar, câștigarea grupei din Liga Națiunilor, ca să ajungem între primele 16 echipe la nivel european“, a fost afirmația făcută de șeful de la „Casa Fotbalului“.

Doar că, în loc să ducă naționala în „elita fotbalului european“, Iordănescu jr a retrogradat-o în Liga C a Națiunilor. Unde, în următoarea ediție, tricolorii își pot măsura forțele cu echipe precum Azerbaidjan, Luxemburg, Feroe sau Slovacia și Bulgaria. Cum a fost prezentat acest eșec de Burleanu acum? Iată declarațiile sale după retrogradarea României în Liga C:

*Ce ne bucură este că nu ne-am dus mai jos de urna a 3-a în tragerea la sorți pentru Euro 2024. În ceea ce privește că în următoarea ediție a Ligii Națiunilor am retrogradat, vom întâlni echipe mai accesibile. Ce ne interesează este că în meciul cu Finlanda am văzut 9 jucători crescuți la tineret, iar cu Bosnia am văzut 7 jucători.

„Vă spun sincer: obiectivul e locul 1!“

Acest tablou ridicol e întregit de selecționerul Edward Iordănescu, omul potrivit, la locul potrivit, având în vedere că e din același „aluat“ cu șefii săi de la FRF. Iată ce spunea Iordănescu jr, în luna ianuarie, în momentul instalării sale în funcția de selecționer:

*O să constataţi că toate echipele pe care le-am preluat au mers în sus. Niciodată n-am lăsat-o mai jos.

*Obiectivul e calificarea la Euro 2024, cu obiectivul intermediar Liga Naţiunilor. Chiar vă spun, sincer, ţinta e locul 1 în Liga Naţiunilor. Am avut timp zilele astea să-mi fac o primă impresie despre adversari. Am văzut deja un număr de meciuri cu fiecare echipă. Ţintim primul loc.

*Va prima rezultatul! Nu ştiu dacă vă dezamăgesc, dar aşa va fi. În timp, vom putea construi şi un joc care să placă.

Doar că România condusă de Edward Iordănescu a țintit locul 1 și a terminat pe ultimul loc. În mod normal, după un asemenea rateu, un om corect și-ar fi recunoscut eșecul, și-ar fi luat valiza și ar fi plecat. În schimb, selecționerul a venit cu următoarele explicații în fața cărora orice comentariu e de prisos:

*Ghinioane au fost din prima zi de când am început colaborarea cu FRF, m-am lovit de probleme. Mărturisesc că am avut destulă neșansă în trei din cele patru jocuri din Liga Națiunilor în luna iunie. Unul l-am câștigat cum necum. În Muntenegru, am greșit și am plătit. În Bosnia, nu meritam să pierdem. Chiar dacă scorul a fost greu de digerat cu Muntenegru (n.r. – în acel 0-3 în Giulești), eu zic că puteam să avem 1-0 și altfel vorbeam la final.

*Cred că am reușit să punem fundația la procesul de reconstrucție, cu jucători tineri, mulți proveniți de la Under 21, cu o mentalitate diferită, pe care ne-o dorim foarte mult, care să ne dea speranțe pentru o calificare la Euro. Încercăm să construim în jurul elementelor bune și să le dezvoltăm. Pentru mine e o onoare și o mândrie să mă aflu în această poziție și sper să ne bucurăm cu toții la final și să facem fericiți românii.

9

octombrie e data tragerii la sorți pentru preliminariile Euro 2024. România va fi plasată în urna a 3-a. Primele două clasate din fiecare grupă vor merge la turneul final din Germania.