România visează de pe ultimul loc la Euro 2022: Îndemnul selecționerului Florentin Pera

Selecționerul Florentin Pera (42 de ani) trăiește fiecare meci al României la acest European la intensitate maximă. Dovadă că i s-a și făcut rău, după finalul sufocant al întâlnirii cu Spania, după golul fabulos reușit de Bazaliu.

Când și-a revenit, Pera a făcut o analiză a parcursului României de până acum, la Euro 2022. „Mă bucură atitudinea, angajamentul echipei și faptul că avem sportive care se pot lupta la cel mai înalt nivel. Acest rezultat cu Spania confirmă atmosfera pozitivă din cadrul lotului, lucru care îmi conferă încredere în potențialul acestei echipe“, și-a început selecționerul discursul, la Skopje, unde își joacă naționala meciurile la acest turneu final.

„Eu, când am venit la națională, am spus că îmi doresc o echipă de luptătoare care să nu cedeze. Și ați văzut cum au luptat cu Olanda, cu Macedonia de Nord și apoi cu Spania. Sigur că a fost jocul cu Franța, dar atunci a intervenit și oboseala. Acum pot spune că l-am sacrificat. Le-am odihnit pe Neagu, pe Pintea, pe Buceschi. Ce rost avea? Pierdeam la 6-7 goluri diferență, chiar și la mai puțin, dar eram în genunchi la meciul decisiv cu Macedonia de Nord. Mă felicit acum că am procedat așa“, a continuat Pera.

„Trebuie să rămânem echilibrați și concentrați pentru următorul meci, să jucăm cu inima pentru suporterii echipei naționale în meciul cu Muntenegru. Să aveți încredere în aceste fete!“, a încheiat selecționerul.

Euro 2022, Grupele Principale

Grupa Principală I, clasament

1. Norvegia 3 3 0 0 91-70 6

2. Danemarca 4 3 0 1 106-95 6

3. Slovenia 3 2 0 1 76-77 4

4. Suedia 3 1 0 2 81-74 2

5. Croația 4 1 0 3 79-102 2

6. Ungaria 3 0 0 3 67-82 0

Grupa Principală II, clasament

1. Franța 3 3 0 0 88-64 6

2. Muntenegru 3 2 0 1 78-75 4

3. Spania 4 1 1 2 102-108 3

4. Olanda 4 1 1 2 110-119 2

5. Germania 3 1 0 2 82-80 2

6. România 3 1 0 2 77-91 2

*Primele două clasate din fiecare serie vor merge în semifinale. Ocupantele locurilor 3 se vor înfrunta în meciul pentru locul 5.

România, la Euro 2022

Prima fază a grupelor

*28-29 cu Olanda

*21-35 cu Franța

*31-23 cu Macedonia de Nord

Grupa Principală II

*România – Spania 28-27

*Mâine (ora 19.00): România – Muntenegru

*Miercuri (ora 16.30): România – Germania

Meciurile sunt transmise de Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport.

Calendarul turneului, fazele eliminatorii

*Semifinale: 18 noiembrie

*Meciul pentru locul 5: 18 noiembrie

*Finala mică: 20 noiembrie

*Finala: 20 noiembrie

Toate partidele vor fi găzduite de „Arena Stožice“ (Ljubljana, Slovenia).

Lotul convocat de selecționerul Florentin Pera

*Portari: Diana Ciucă (Rapid), Iulia Dumanska (Gloria Bistriţa), Daciana Hosu (Râmnicu Vâlcea);

*Interi stânga: Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Bianca Bazaliu (Gloria Bistriţa), Diana Lixandroiu (CSM Slatina), Sorina Grozav (Rapid);

*Centri: Laura Pristăviţă (Gloria Bistriţa), Eliza Buceschi (Rapid);

*Extreme dreapta: Alexandra Badea (Rapid), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti);

*Extreme stânga: Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti), Corina Lupei (Râmnicu Vâlcea);

*Pivoţi: Crina Pintea (CSM Bucureşti), Lorena Ostase (Rapid), Andreea Ţîrle (Minaur Baia Mare).

*Stafful tehnic: Florentin Pera (principal), Bogdan Burcea (secund), Ildiko Barbu Kerekes (antrenor cu portari).