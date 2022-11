România, meci de infarct cu Spania la Euro 2022: Bazaliu, aruncare ireală la ultima fază

România s-a prezentat la meciul cu Spania, primul din Grupele Principale pentru Neagu și compania, știind că această partidă reprezintă, foarte probabil, cea mai bună șansă de a evita locul 6 din 6 în această serie. Și au existat mai multe argumente în acest sens.

În primul rând, România a învins Spania, la Bistrița, în cadrul Trofeului Carpați, în luna octombrie. Atunci, a fost 25-23 pentru trupa pregătită de Florentin Pera. Apoi, la Euro 2022, ibericele n-au rupt nici ele gura târgului în prima fază a grupelor. Selecționata condusă de José Ignacio Prades a fost zdrobită de Muntenegru (23-30) și a pierdut, la limită, cu Polonia (21-22), după care a obținut calificarea grație unei victorii scandaloase, cu Germania (23-21).

Prima repriză a confruntării găzduite de „Boris Trajkovski Sports Center“ din Skopje (Macedonia de Nord) a confirmat, în mare parte, așteptările. Dând de o adversară cam de nivelul ei și făcând și o repriză solidă, România a fost mai mereu în controlul jocului. La jumătatea reprizei, în minutul 15, fetele aveau trei goluri avans: 7-4. Și această situație a continuat până la o cădere inexplicabilă la finalul reprizei!

După ce am ratat mai multe atacuri care ne-ar fi permis să mergem la patru goluri distanță, am încheiat repriza cu o eliminare de 2 minute, la Ostase. Imediat, Florentin Pera a cerut time-out. Și le-a explicat fetelor să nu arunce în grabă. Degeaba! Au urmat două atacuri irosite și, după o repriză în care tricolorele au condus, o bună bucată de timp, cu trei goluri, la pauză tabela a arătat doar 12-11 pentru România.

Partea secundă: ne-am îngreunat meciul în stilul nostru caracteristic

Din fericire, partea secundă a debutat perfect pentru fete: cu un atac ratat de Spania, cu o eliminare de 2 minute în tabăra adversă și cu un gol marcat de Cristina Neagu: 13-11 România. Chiar și așa, egalarea a venit în minutul 39: 15-15. Pintea a înscris pentru 16-15, dar apoi a venit o aruncare de 7 metri pentru Spania, transformată (16-16), dar și o eliminare de 2 minute, la Pristăviță. Din fericire, cât am jucat cu un om în minus, am tot marcat și scorul a rămas egal: 18-18. Asta până când ibericele au trecut în frunte (19-18), în minutul 44. Imediat, Florentin Pera a solicitat time-out și a cerut calm. „Nu mai alergăm!“, le-a mai transmis selecționerul fetelor.

Imediat, România a egalat prin Alexandra Badea (19-19). În minutul 49, tricolorele au trecut, din nou, în frunte (21-20), după câteva minute în care tabela a arătat ba un scor egal, ba un gol avans pentru Spania.

Florentin Pera, disperat: „E meciul nostru!“

Ultimele zece minute au fost sufocante! Și cu greșeli înmulțite de ambele părți. Cu șase minute înainte de final, tabela arăta 24-23 Spania. Apoi, am ratat atacul, iar ibericele s-au dus imediat la două goluri: 25-23. La 25-24 Spania, ibericele au dat-o în bara transversală, iar Buceschi a egalat la poarta cealaltă: 25-25 (min. 56). Apoi, Daciana Hosu a scos formidabil de la 7 metri, iar Pintea a întregit revenirea fabuloasă a fetelor: 26-25 (min. 57).

În minutul 59, la 26-26, Spania a ratat atacul! Imediat, Florentin Pera a solicitat un ultim time-out: „E meciul nostru! E meciul nostru! E un ultim atac pe care trebuie să-l terminăm cu gol!“. Apoi, selecționerul a descris ce vrea de la fete. Sorina Grozav a înțeles perfect și a marcat pentru 27-60, când mai erau doar 30 de secunde! A urmat time-out-ul Spaniei, care a și egalat: 27-27 (59.50).

Ultima fază? F-A-B-U-L-O-A-S-Ă!!! Pentru că Bianca Bazaliu a lansat o „rachetă“ ireală, iar România a învins incredibil, 28-27, un meci pe care, totuși, ar fi trebuit să-l câștige mult mai ușor.

Euro 2022, Grupele Principale

Grupa Principală I

Vineri

Croația – Slovenia 18-26

Ungaria – Danemarca 27-29

Clasament

1 Norvegia 4 puncte (2 meciuri)

2. Danemarca 4 puncte (3 meciuri)

3. Slovenia 4 puncte (3 meciuri)

4. Suedia 2 puncte (2 meciuri)

5. Croația 2 puncte (3 meciuri)

6. Ungaria 0 puncte (3 meciuri)

Grupa Principală II

Vineri

Olanda – Germania 28-36

România – Spania 28-27

Clasament

1. Franța 4 puncte (2 meciuri)

2. Muntenegru 4 puncte (2 meciuri)

3. Germania 2 puncte (3 meciuri)

4. Spania 2 puncte (3 meciuri)

5. Olanda 2 puncte (3 meciuri)

6. România 2 puncte (3 meciuri)

*Primele două clasate din fiecare serie vor merge în semifinale. Ocupantele locurilor 3 se vor înfrunta în meciul pentru locul 5.

Programul tricolorelor

*Vineri (ora 21.30): România – Spania 28-27

*15 noiembrie (ora 19.00): România – Muntenegru

*16 noiembrie (ora 16.30): România – Germania

Meciurile sunt transmise de Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport.

Partidele tricolorelor se vor juca, în continuare, la „Boris Trajkovski Sports Center“ (Skopje, Macedonia de Nord).

Calendarul turneului, fazele eliminatorii

*Semifinale: 18 noiembrie

*Meciul pentru locul 5: 18 noiembrie

*Finala mică: 20 noiembrie

*Finala: 20 noiembrie

Toate partidele vor fi găzduite de „Arena Stožice“ (Ljubljana, Slovenia).

Lotul convocat de selecționerul Florentin Pera

*Portari: Diana Ciucă (Rapid), Iulia Dumanska (Gloria Bistriţa), Daciana Hosu (Râmnicu Vâlcea);

*Interi stânga: Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Bianca Bazaliu (Gloria Bistriţa), Diana Lixandroiu (CSM Slatina), Sorina Grozav (Rapid);

*Centri: Laura Pristăviţă (Gloria Bistriţa), Eliza Buceschi (Rapid);

*Extreme dreapta: Alexandra Badea (Rapid), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti);

*Extreme stânga: Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti), Corina Lupei (Râmnicu Vâlcea);

*Pivoţi: Crina Pintea (CSM Bucureşti), Lorena Ostase (Rapid), Andreea Ţîrle (Minaur Baia Mare).

*Stafful tehnic: Florentin Pera (principal), Bogdan Burcea (secund), Ildiko Barbu Kerekes (antrenor cu portari).