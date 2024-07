România urcă în fotbal după Euro 2024: pe ce loc a ajuns naționala după reușita Generației de suflet

După un turneu final memorabil, în care am câștigat un meci, am pierdut două și am smuls un egal, a venit și răsplata!

România a urcat două locuri în clasamentul FIFA după parcursul său de la Euro 2024, unde a atins optimile de finală. Așadar, în acest moment, naționala e pe locul 45 în ierarhia dată publicităţii joi.

Campioana mondială Argentina a rămas pe prima poziţie a acestui clasament după succesul său de la Copa America 2024, devansând Franţa, semifinalistă la Euro 2024. Treapta a treia a podiumului este ocupată de Spania, care a făcut un salt de cinci locuri după ce a câştigat al patrulea titlu de campioană europeană din istoria sa, duminică la Berlin. Anglia, învinsă de La Roja în finala Euro 2024, a urcat, la rândul ei, un loc şi se află acum pe 4, urmată de Brazilia, Belgia, Olanda şi Portugalia.

Columbia, finalistă la Copa America 2024, a înregistrat o urcare de trei locuri, până pe 9, în timp ce Italia, fosta campioană europeană, a încheiat noul Top 10 stabilit de FIFA.

Clasamentul FIFA la data de 18 iulie 2024:

1. Argentina 1.901,48 puncte

2. Franţa 1.854,91

3. Spania 1.835,67

4. Anglia 1.812,26

5. Brazilia 1.785,61

6. Belgia 1.772,44

7. Olanda 1.758,51

8. Portugalia 1.741,43

9. Columbia 1.727,32

10 Italia 1.714,29

11. Uruguay 1.713,15

12. Croaţia 1.701,31

13. Germania 1.686,02

14. Maroc 1.669,44

15. Elveţia 1.654,1

16. Statele Unite 1.641,75

17. Mexic 1.635,11

18. Japonia 1.628,81

19. Senegal 1.623,34

20. Iran 1.611,16

.....

45. România 1474,7