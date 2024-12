România - Ungaria, diseară, în infernul de la Debrecen. Unde poate fi văzut meciul crucial pentru semifinalele Euro 2024

România a răsturnat orice previziune și a ajuns să se bată, cu două etape înainte de finalul grupei principale, pentru semifinalele Campionatului European de handbal. Desigur, mai e mult drum până departe, dar victoria entuziasmantă din fața favoritei Suediei le dă speranțe elevelor lui Florentin Pera.

Diseară, de la ora 19.00 (DigiSport 1 și PrimaSport 1), România va întâlni marea rivală Ungaria, care până acum are un parcurs perfect la Euro 2024, cu 5 victorii din 5 partide. Însă maghiarele ne iau un pic de sus, așa cum a făcut-o Suedia, și asta s-ar putea să fie în avantajul nostru. O victorie la Debrecen ar aduce șansele de a prinde unul dintre primele două locuri din grupă mult mai aproape: ne-ar mai fi suficiente o victorie contra Poloniei, în acest moment pe ultimul loc și fără șanse de calificare, și un succes al Franței în ultima partidă, contra Ungariei.

Desigur că România pleacă la luptă cu șanse mici, având în vedere că maghiarele și-au rezolvat problema schimbului de generații, în timp ce noi suntem în plin proces de reconstrucție. Dar tocmai acesta ar putea fi cheia contracarării handbalului total practicat de Ungaria: tinerețea și încăpățânarea fetelor noastre.

La Debrecen se anunță un infern, toate biletele fiind vândute cu două zile înainte de marele meci. În tribune vor fi însă și o mulțime de români, având în vedere că orașul este aproape de granița cu țara noastră. Jucătoarele maghiare au intrat deja în febra partidei.

Calculele calificării în semifinale: România trebuie să câștige meciurile cu Ungaria și Polonia, maghiarele să piardă cu Franța, iar Muntenegru să nu obțină două victorii, cu Suedia și Polonia.

”Mă aștept la o luptă pe cinste împotriva româncelor. Și ele au un moral bun datorită victoriei cu Suedia. Nu ne facem calcule cu privire la rezultatul necesar. Luăm totul pas cu pas. Dacă vom juca în continuare ca o echipă, n-ar trebui să avem probleme. Meciurile Ungaria - România sunt mereu intense. Mă aștept la o atmosferă tare”, a prefațat întâlnirea de diseară Katrin Klujber, una dintre vedetele maghiare. „Duelurile Ungaria - România sunt mereu tensionate, mai ales cu o astfel de miză în joc. Cele 5 victorii obținute până acum ne oferă un moral bun. Dacă vom avea și sprijinul fanilor, sunt optimistă că și duminică vom face un meci bun”, a spus și Vamos Petra, pentru Nemzeti Sport.

"Știm că nu vom avea un joc ușor și că vom fi sub o presiune maximă, dar aici, pe Phoenix Arena, se întâmplă mereu minuni, așa cum a fost și la turneul preolimpic. Am încredere că sprijinul fanilor ne va însoți și ne va da putere, ca întotdeauna. Am văzut în ultimele zile câți suporteri români au fost aici, din cauza apropierii țărilor. Un meci maghiaro-român este mereu picant, cred că va fi o atmosferă frenetică", a declarat Petra Fuzi-Tovizi, pivotul lui Debrecen.

De partea cealaltă, selecționerul Florntin Pera are încredere în fetele sale: ”Suntem cea mai tânără echipă, am reușit să fac un grup unit. Nu au meciuri în picioare și nu pot menține ritmul de joc, dar meciurile tari le-au ajutat foarte mult să crească. De la meci la meci au crescut foarte mult. Ne așteptăm la un rezultat pozitiv și cu Ungaria, chiar dacă este un meci dificil. Vor avea susținerea fanilor, după cum știți între noi și maghiari este o mare rivalitate. Am jucat cu inima pentru România. Ne-am autodepășit, avem o echipă în formare, iar rezultatele sunt de apreciat. Eu sunt convins că această echipă are rată de progres”.

România la Euro 2024

Grupa preliminară

29-28 cu Cehia

25-27 cu Muntenegru

27-25 cu Serbia

Grupa principală

25-30 cu Franța

25-23 cu Suedia

Azi, ora 19.00: România - Ungaria

Marți, ora 16.30: România - Polonia