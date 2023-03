România riscă să fie „penibilă“ în fotbal: Săpunaru, răspuns tăios pentru Dan Petrescu

Nu doar „cazul Ianis Hagi“ umbrește primele partide ale naționalei în preliminariile Euro 2024. După meciul de play-off, CFR Cluj – Rapid (2-2), a apărut și un război al declarațiilor pe axa Dan Petrescu (antrenor CFR) – Cristi Săpunaru (căpitan Rapid).

Întrebat despre primele două meciuri ale tricolorilor, în această campanie, „Super Dan“ a răspuns, în stilul său caracteristic, de antrenor speriat de bombe la orice meci, indiferent de numele adversarului! „Sunt două meciuri accesibile, dar fotbalul e foarte greu. Cu Andorra va fi foarte, foare greu. Nu contează cum jucăm. Să câştige 6 puncte şi asta e. Dacă n-ai 6 puncte, începi cu stângul“, a spus Petrescu.

Această afirmație a fost taxată imediat de Săpunaru: „Să ne facem griji de victorie cu Andorra și cu Belarus? Am fi penibili! Eu consider că cei care apar la TV și spun că trebuie să avem grijă cu Andorra, cu Belarus, cu asemenea echipe, vor răul naționalei. Încep jucătorilor să le fie frică de Andorra! Avem valoarea necesară să ne calificăm la turneul final. Ne-ar mai trebui un pic de răutate. Naționala României are fotbaliști valoroși, cu toate că nouă ne place să-i facem în toate felurile“.

Camora, șanse mici să joace

Partida de duminică seară din Gruia a adus și o veste proastă pentru selecționerul Edward Iordănescu (44 de ani). Accidentat și schimbat după 59 de minute, Mario Camora (36 de ani) are șanse mici să mai joace în „dubla“ cu Andorra și Belarus. Iminenta sa pierdere vine după ce naționala a renunțat și la Chiricheș și Pușcaș, de asemenea, din motive medicale. Dacă și Camora va dispărea din lot, soluția pentru postul de fundaș stânga va fi Raul Opruț, de la Hermannstadt.

Lotul României

*Portari: Niță (Pardubice), I. Radu (Auxerre), H. Moldovan (Rapid)

*Fundași: Rațiu (Huesca), Manea (CFR Cluj), Rus (Pisa), Nedelcearu (Palermo), Drăgușin (Genoa), Burcă (CFR Cluj), Camora (CFR Cluj), Opruț (Hermannstadt)

*Mijlocași: Sorescu (FCSB), Cicâldau (Ittihad Kalba), M. Marin (Pisa), T. Băluță (Farul Constanța), Olaru (FCSB), R. Marin (Empoli), Șut (FCSB), Stanciu (Wuhan Three Towns), Moruțan (Pisa), Al. Dobre (Famalicão), Man (Parma), Oct. Popescu (FCSB)

*Atacanți: Tănase (Al Jazira), Alibec (Farul Constanța), L. Munteanu (Farul Constanța)

*Louis Munteanu l-a înlocuit pe George Pușcaș, după ce acesta a devenit indisponibil din cauza unei accidentări.

Programul complet al grupei I în preliminariile Euro 2024

*25 martie: Belarus – Elveția (19.00), Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo (21.45)

*28 martie: ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel (21.45)

*16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21.45)

*19 iunie: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21.45)

*9 septembrie: Andorra – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21.45)

*12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21.45)

*12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21.45)

*15 octombrie: Elveția – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21.45)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra (19.00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21.45)

*21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21.45)

Se califică primele două clasate în fiecare din cele zece grupe preliminare.