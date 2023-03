Iordănescu, precizări în cazul neconvocării lui Ianis Hagi: „A fost primul jucător pe care l-am sunat”

Edi Iordănescu, antrenorul echipei naționale a României, a explicat clar de ce nu l-a selecționat nici măcar pe lotul preliminar al stranierilor pe Ianis Hagi, decizie care i-a fost reproșată dur de tatăl mijlocașului de la Rangers, Gică Hagi.

Ianis nu a fost convocat pentru meciurile naționalei din preliminariile Euro 2024, cu Andorra (25 martie), respectiv Belarus (28 martie). Jucătorul lui Rangers nu a apărut nici măcar pe lista preliminară a stranierilor convocați, ceea ce a atras furia tatălui său. „Dacă Ianis era important pentru selecționer, ar fi fost pe lista stranierilor!”, a tunat Gică Hagi.

După ce sâmbătă a oferit câteva explicații generaliste, acum Edi Iordănescu a intervenit și a explicat cum a luat decizia. „Pentru mine, acesta nu este un subiect. Nu cred că este un început bun de campanie nouă. Echipa națională vine după o secetă de performanță și avem nevoie de liniște, atât cât se poate.

Mă simt nevoit să comentez doar pentru că s-a amplificat atât de tare subiectul. E nevoie să am o anumită poziție, să clarific lucrurile, cu mențiunea că după acest moment, pentru mine nu va mai exista acest subiect.

O iau cronologic: în momentul în care am anunțat oficial lotul lărgit, Ianis avea 64 de minute jucate în toate competițiile după 13 luni de pauză. Primul lucru pe care l-am făcut, primul jucător cu care am comunicat după ce am anunțat lotul lărgit, chiar în aceeași zi, a fost Ianis Hagi”, a precizat selecționerul într-un interviu acordat FRF TV.

„În toată această perioadă am ținut legătura constant cu el, așa cum am făcut cu toți jucătorii care au traversat perioade mai dificile. I-am transmis că din punctul nostru de vedere încă nu este la capacitate maximă, în toată puterea pentru a veni să ajute echipa națională.

I-am văzut toate minutele jucate de la revenire și considerăm că încă are nevoie de timp, de sprijin. Suntem alături de el total, așteptăm revenirea lui cu nerăbdare, dar are nevoie să se consolideze măcar la nivel de club, să aibă continuitate, pentru a exista zero riscuri când îl vom aduce.

Noi avem un staff medical deosebit de competitiv, dar este foarte greu ca în 4 zile să diminueze riscurile. O formă mai mare de respect și de susținere pentru un jucător decât să te sune selecționerul și să-ți ofere aceste explicații nu știu dacă poate exista. Ianis este un jucător cu potențial deosebit, dar considerăm că mai are nevoie de timp.

Îl așteaptă la echipă mai puternic

Ar fi fost foarte ușor pentru noi să-l punem pe lotul lărgit, dar i-am explicat că nu am face decât să răscolim lucrurile, să aprindem spiritele, să dezvoltăm eventuale comentarii de genul de ce l-am pus pe lotul lărgit, dar nu convocat ulterior. Așa că am considerat că cel mai înțelept ar fi să-l lăsăm să-și continue recuperarea la echipa de club.

Am avut o discuție clarificatoare cu el, nu cred că puteam face mai mult de atât. Responsabilitatea este total a mea, deciziile îmi aparțin și mi le-am asumat.

Îl așteptăm înapoi cu putere, voi fi cel mai fericit atunci când el va fi bine și se va întoarce la echipa națională. Din punctul meu de vedere, relația cu Ianis va fi total neschimbată. Acest subiect nu mai există pentru mine”, a adăugat Iordănescu.

Cazul Florinel Coman

Selecționerul a explicat și de ce acum a procedat diferit decât a făcut-o în cazul lui Florinel Coman, pe care l-a convocat la acțiunea din septembrie 2022, deși jucătorul de la FCSB nu trecea printr-o perioadă foarte bună. „Este o mână întinsă pentru Florinel Coman. Iar așteptarea mea este foarte mare de la el”, justifica atunci Iordănescu.

„Consider că nu suportă comparație cele două situații. Florinel Coman venea după o accidentare total diferită, perioada lui de recuperare a fost mult mai scurtă. Florinel era în putere maximă, juca meci de meci. Nu vorbim despre 13 luni de pauză.

L-a lăsat pe Ianis să se recupereze

Vorbim de o perioadă în care echipa națională era angrenată în Liga Națiunilor, cu obiective și jocuri importante, dar singura perioadă în care eu aș fi putut gândi cu inima și pe termen lung, adică să încerc să salvez un jucător, să-i dau o șansă.

Acum vorbim despre preliminariile EURO, de a fi sau a nu fi acolo. Acum, punctul pierdut nu-l mai întoarce nimeni. Atunci era singura perioadă în care puteam ajuta un jucător sau altul.

Mi-a fost mult mai ușor să-l aduc pe Florinel Coman de la București la București, să încerc să-l integrez, să am o discuție complexă cu el, decât să-l port pe Ianis prin 4 avioane, să pierd timp extrem de important pentru el, pe care ar putea să-l folosească în recuperarea și reintregrarea lui”, a declarat Iordănescu.