România „fierbe“: aflăm, diseară, grupa din Liga Națiunilor, cu o miză uriașă pentru noi ANALIZĂ

La Paris, se vor trage la sorți, astăzi (ora 19.00, platformele AntenaPLAY și UEFA TV), grupele Ligii Națiunilor, întrecere în care am ajuns printre „piticii“ continentului, în „C“. Chiar și așa, competiția are o miză dublă pentru noi.

Calificarea spectaculoasă la Euro 2024 (Germania, 14 iunie – 14 iulie) a avut efectul unui anestezic pentru fotbalul românesc, grav bolnav.

Acest succes important a făcut ca, cel puțin pentru o perioadă, să uităm de nivelul foarte scăzut în care am ajuns în fotbalul internațional. De aceea, tragerea la sorți de astăzi pentru grupele Ligii Națiunilor, ediția 2024-2025, vine ca o „palmă“ care ne amintește că, cel puțin în această competiție, suntem printre „piticii“ continentului. Și am ajuns aici din cauza unui parcurs catastrofal la ediția 2022-2023, cea care a marcat debutul oficial al lui Edward Iordănescu (45 de ani) pe banca primei reprezentative. Atunci, am „reușit“ să fim ultimii într-o grupă cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru! Și am înregistrat niște eșecuri incredibile, precum 0-2 cu Muntenegru în deplasare, 0-1 cu Bosnia pe terenul acestei echipe și un halucinant 0-3 cu Muntenegru, de această dată, acasă, pe Stadionul Rapid! Atenție: acest parcurs a venit într-o campanie în care obiectivul asumat de federație și de selecționer a fost promovarea în Liga A! Ca să jucăm cu granzii continentului, așa cum a spus președintele Răzvan Burleanu (39 de ani).

Eșecul din Liga Națiunilor, ediția 2022-2023, a avut, totuși, și părți bune. După cum a spus același Răzvan Burleanu, ajungând în „C“, suntem în compania unor formații de care n-avem de ce să ne temem. Ceea ce se vede, când aruncăm o privire pe urnele valorice ale tragerii la sorți de astăzi. Exceptând Suedia, de care n-avem cum să dăm, având în vedere că e în aceeași urnă cu noi, în rest, din Liga C a Națiunilor fac parte niște echipe extrem de slabe. De altfel, doar România și Slovacia, aflate în această divizie, s-au calificat pentru Euro 2024, fiind chiar colege de grupă la turneul final din Germania. Estonia și Luxemburg, aflate și ele în Liga C, pot obține la rândul lor calificarea pentru Euro 2024, dacă vor trece de meciurile de baraj din martie.

„Colacul de salvare“ pentru Mondiale

Alt avantaj al faptului că suntem în Liga C constă în faptul că, indiferent de cum va arăta grupa noastră, putem spera la locul 1. Dacă am face o simulare, înaintea tragerii la sorți de astăzi, putem avea următoarele variante:

*Grupă grea: România, Kosovo, Slovacia, Estonia

*Grupă de dificultate intermediară: România, Azerbaidjan, Macedonia de Nord, Belarus

*Grupă ușoară: România, Feroe, Cipru, Letonia

În oricare din aceste variante, am avea șanse bune la locul 1. Și dacă am reuși câștigarea seriei, atunci vom obține două avantaje importante. În primul rând, vom promova în Liga B, ediția 2026-2027. Cu precizarea că, inclusiv o clasare pe locul 2, ne-ar trimite la barajul pentru promovare în Liga B. Totuși, miza principală rămâne primul loc în grupa din care vom face parte. Pentru că această performanță ar deveni un „colac de salvare“ pentru noi în vederea calificării la Mondialul din 2026.

La următoarea ediție a Cupei Mondiale, Europa va avea 16 echipe. 12 dintre ele vor obține calificarea prin intermediul preliminariilor tradiționale, câștigând locul 1 în grupă. Alte 4 echipe vor obține biletele pentru SUA, Mexic și Canada prin intermediul meciurilor de baraj. Iar aici vor ajunge următoarele echipe:

*12 naționale care vor încheia preliminariile Mondialului pe locul 2 în grupele lor.

*Cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor, care nu se vor clasa pe una din primele două poziții în grupele lor din cadrul preliminariilor pentru CM 2026.

De aici, rezultă un total de 16 echipe. Care vor disputa barajele pentru Mondialul din 2026 în care se vor pune la bătaie ultimele patru locuri pentru Europa.

Pierdere grea: Edward Iordănescu

La ultimele trageri la sorți, cele pentru preliminariile Euro 2024 și apoi pentru turneul final din Germania, România a beneficiat din plin de norocul proverbial al familiei Iordănescu. De fiecare dată, cu actualul selecționer prezent în sală, naționala a picat într-o grupă foarte bună. În preliminariile Euro 2024, nici dacă noi ne-am fi ales adversarele n-ar fi ieșit atât de bine! Iar la Euro 2024, seria din care facem parte, cu Slovacia, Belgia și o echipă venită din play-off, ne dă dreptul să fim optimiști în privința calificării în prima fază eliminatorie.

Tocmai de aceea, glumind puțin, suntem loviți de o pierdere grea acum, înaintea tragerii la sorți pentru Liga Națiunilor. Doborât de o gripă puternică, selecționerul Edward Iordănescu a ratat plecarea la Paris și va urmări evenimentul din fața ecranului. Din delegația deplasată de România la Paris fac parte Mihai Stoichiță (șeful Comisiei Tehnice), dar și Ionel Gane (antrenor secund).

Liga C, urnele valorice pentru tragerea la sorți

Urna 1: România, Suedia, Armenia, Luxemburg

Urna a 2-a: Azerbaidjan, Kosovo, Bulgaria, Insulele Feroe

Urna a 3-a: Macedonia de Nord, Slovacia, Irlanda de Nord, Cipru

Urna a 4-a: Belarus, Lituania / Gibraltar*, Estonia, Letonia

*În martie, va avea loc un meci de baraj între Lituania și Gibraltar. Câștigătoarea va rămâne în Liga C, în timp ce învinsa va merge în Liga D.

Când se vor juca meciurile

Etapa 1: 5-7 septembrie

Etapa 2: 8-10 septembrie

Etapa 3: 10-12 octombrie

Etapa 4: 13-15 octombrie

Etapa 5: 14-16 noiembrie

România în Liga Națiunilor

Ediție Serie Clasare finală

2022-2023 B3 Locul 4 din 4

2020-2021 B1 Locul 3 din 4

2018-2019 C4 Locul 2 din 4