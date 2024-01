România debutează, diseară, la Europeanul de handbal: meci de foc, transmis de două posturi

Revenită la un Campionat European după o absență de 28 de ani, naționala masculină de handbal își începe parcursul la turneul final din Germania în acest weekend.

Plasată în grupa B, selecționata pregătită de spaniolul Xavier Pascual (55 de ani) va evolua la Mannheim, pe „SAP Arena“. Primul meci va fi vineri (19.00, Digi Sport 1, Prima Sport 1), contra Austriei. Vorbim despre naționala care ne-a învins în preliminarii, tur-retur: 36-32 la Graz și 35-30 la București.

După această partidă, duminică (19.00, Digi Sport 3, Prima Sport 2), vom da de Spania, vicecampioana europeană și cu două trofee continentale cucerite în 2020 și 2018.

În fine, băieții vor întâlni Croația, marți, 16 ianuarie (ora 19.00, Digi Sport, Prima Sport) în ultima lor confruntare din grupa B. Primele două clasate vor ajunge apoi în Grupele Principale.

„La Campionatul European mergem să ne batem, aşa cum facem de fiecare dată, vrem să arătăm ce putem. Pentru mine, e al patrulea an la echipa naţională şi pot spune că e un avantaj faptul că am aici acelaşi antrenor (n.r. - Xavier Pascual) ca la echipa de club. Un avantaj tactic pentru că sunt multe acţiuni, multe reguli pe care deja le lucrăm la Dinamo. Ele se lucrează şi aici, iar eu pot veni la naţională cu un mic plus“, a explicat Călin Dedu, pivotul de 21 de ani.

Euro 2024, Germania

*Grupa A: Franța, Macedonia de Nord, Elveția, Germania

*Grupa B: Spania, Austria, Croația, ROMÂNIA

*Grupa C: Islanda, Ungaria, Serbia, Muntenegru

*Grupa D: Norvegia, Slovenia, Polonia, Feroe

*Grupa E: Suedia, Țările de Jos, Bosnia, Georgia

*Grupa F: Danemarca, Portugalia, Cehia, Grecia

Primele două clasate vor avansa în Grupele Principale.

Lotul României

*Portari: Ionuț Iancu (Steaua), Dan Vasile (CSM Constanța)

*Extreme: Nicușor Negru (Dinamo), Sabin Constantina (Steaua), Alex Tărâță (Steaua), Ionuț Nistor (CSM Constanța)

*Pivoți: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur), Adrian Rotaru (CSM București)

*Linia de 9 metri: Robert Militaru ( Dinamo), Dan Racoțea (Dinamo), Andrei Drăgan (CSM Constanța), Gabriel Ilie (CSM Constanța), Daniel Stanciuc (Dinamo), Gabriel Cumpănici (Minaur), Cristi Ghiță (Turda), Marius Sadoveac (Poli Timișoara), Liviu Caba (CSM Constanța), Demis Grigoraș (Benfica), Andrei Buzle (Granollers)