Reacția antrenorului Postecoglou după partida de coșmar în care Radu Drăgușin a fost în premieră titular

Radu Drăgușin a fost sâmbătă în premieră titular la Tottenham, după transferul la formația londoneză. Internaționalul român de 22 de ani a arătat lucruri bune și rele în meciul pierdut de formația sa, 0-3 cu Fulham, în runda cu numărul 29 din Premier League.

”Tricolorul” a profitat de accidentarea titularului de drept Micky van de Ven și a intrat din primul minut în partida de ieri seară. A avut intervenții sigure, dar a și fost depășit - el și coechipierii săi având vină comună - la doua dintre golurile gazdelor. Întrebat cum caracterizează evoluția lui Radu Drăgușin, tehnicianul australian Ange Postecoglou nu a vrut să discute punctual despre prestațiile individuale ale jucătorilor săi, însă a transmis faptul că absența lui Micky van de Ven nu a fost decisivă în meciul cu Fulham.

Lipsa lui van de Ven nu justifică înfrângerea

”Nu cred că e un meci după care trebuie să vorbim despre individualități. Indiferent că a fost primul meci al lui Radu sau al 500-lea pentru Sonny (n.r.- Heung-min Son), trebuie să ne ridicăm la un anumit nivel. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem ca să fim mai buni”, a spus managerul lui Spurs.

Ange Postecoglou a fost întrebat și despre absența lui Micky van de Ven, jucătorul al cărui loc în primul 11 a fost luat de Drăgușin.” Nu acesta este motivul pentru care nu am jucat bine astăzi. Micky van de Ven nu este motivul pentru care am pierdut. Nu am jucat bine, mai ales în repriza a doua. Primul act a fost echilibrat, dar am încasat un gol dezamăgitor.

Ca să fiu corect cu jucătorii, e pentru prima dată în acest an când am simțit că nu... Nu suntem acolo, pentru că în fiecare săptămână am fost foarte, foarte competitivi în fiecare aspect al meciurilor și chiar atunci când am pierdut, am simțit că am atins un nivel bun. Cred că agresivitatea și competitivitatea ne-au lipsit astăzi și e dezamăgitor”, a declarat Ange Postecoglou, potrivit Football London.