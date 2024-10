Gestul nesăbuit comis de Daniel Pancu (47 de ani), de a intra pe teren și de a sări la gâtul arbitrului meciului România U21 – Elveția U21, scor 3-1, a trecut în plan secund calificarea obținută de tricolorii mici.

Acesta e doar efectul pe termen scurt al unei greșeli pentru care nu există nicio justificare. Asta deși, în ultimele ore, apropiații selecționerului de la U21 au tot încercat să-l „scoată“ pe Pancu, cu tot felul de declarații bizare. Când dăm la o parte această abordare româneasă, de a încerca normalizarea unor anomalii, ne convingem că Pancu a comis-o. Și prețul îl va plăti el, dar și reprezentativa Under 21.

În ceea ce îl privește Pancu, se vehiculează niște scenarii care mai de care întunecate, cu suspendări de 3 meciuri, 16 meciuri sau chiar un an! Și, având în vedere că selecționerul n-are cum să scape de pedeapsa UEFA, România U21 va fi nevoită să meargă la turneul final de la Euro 2025 cu un „principal“ în stare de suspendare, fără dreptul de a conduce echipa de pe bancă. În cazul cel mai fericit, Pancu, cu o suspendare de trei meciuri, ar rata „doar“ faza grupelor. Ceea ce e o consolare mult prea mică, având în vedere că, la ultimele două ediții ale Europeanui U21, România a și părăsit competiția după cele trei confruntări din grupe.

Dar totul nu e pierdut pentru Pancu și România U21. Iar precedentul existent cu un alt antrenor român, Cosmin Olăroiu (55 de ani), ne demonstrează că și un tehnician suspendat își poate conduce echipa spre rezultate mari.

Oli a stat în tribune 12 meciuri!

La începutul sezonului 2013-2014, Oli a lăsat Al-Ain din Emirate pentru a semna cu marea rivală din Dubai, Al-Ahli (între timp, echipa și-a schimbat numele în Shabab Al-Ahli). La vremea respectivă, a ieșit un mare scandal în urma acestui „transfer“, iar Al-Ain, o grupare extrem de influentă în Emirate, a și obținut suspendarea tehnicianului român pentru 6 luni! Ulterior, această decizie a fost anulată de Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) de la Lausanne. Totuşi, până să sosească verdictul din Elveţia, Olăroiu a petrecut jumătate din stagiunea respectivă, conducându-şi noua echipă din tribune.

Concret, în 12 din cele 26 de etape de campionat, Oli a stat printre spectatori, transmiţându-şi ordinele tactice către jucători prin intermediul secunzilor săi la vremea respectivă, Cătălin Necula şi Fabio Cannavaro. Și, în ciuda acestui handicap, românul a reuşit să rezolve lupta pentru titlu cu patru runde înainte de terminarea campionatului!

Faptul că Olăroiu a câştigat campionatul cu Al-Ahli, într-un sezon în care a stat mult timp în tribune, i-a impresionat pe ziariştii din Emirate. Publicaţia „Sport 360“, care apare în limba engleză, i-a dedicat un editorial românului.

„Nici măcar cel mai bun antrenor din lume n-ar putea ghida cu succes o echipă de pe margine, în timpul meciului, dacă echipa respectivă n-a fost bine antrenată în săptămâna dinaintea jocului. Şi, din acest punct de vedere, Cosmin Olăroiu îşi justifică din plin salariul colosal. Rivalii au sărit de bucurie, atunci când Olăroiu a fost suspendat. Din păcate pentru ei, românul îşi face cea mai bună treabă pe terenul de antrenament, nu stând pe bancă“, a remarcat jurnalistul Kenny Laurie.

În acel sezon 2013-2014 din Emirate, Olăroiu a câștigat titlul cu un avans de 16 puncte față de locul 2, pierzând doar două meciuri din 26! Atenție: una din înfrângeri a venit la masa verde, din cauza folosirii unui jucător suspendat. Partida respectivă fusese câștigată de Al-Ahli pe teren.

A reușit același lucru și cu Steaua

Până la performanță sa din Emirate, de a cuceri un titlu conducând echipa din tribune, Oli reușise același lucru și în România. În sezonul 2010-2011, el a revenit la Steaua (n.r. – FCSB de acum) pentru două luni. În această perioadă, Olăroiu a condus antrenamentele zilnice, însă la meciuri a stat în tribune, lăsând echipa pe mâna secunzilor săi. Rezultatul? Steaua a câştigat Cupa României, învingând Dinamo în finală.

Mutu, variantă-bombă: Costin Curelea, selecționer U21

În acest moment, circulă tot felul de speculații despre ce urmează să se întâmple cu Daniel Pancu, după ce vom afla suspendarea dictată de UEFA. Prezent la emisiunea pe care o realizează cu Horia Ivanovici, la Fanatik, „Don Mutu“, fostul selecționer al naționalei U21 a înaintat o variantă-bombă. „Am auzit un scenariu, Costin Curelea, de la U20, promovat și Pancu în tribună, pregătind meciurile din spate. Pe mine nu mă interesează să revin la U21. Am fost la U21, am fost la Campionatul European din 2021. N-aș face asta lui Pancu. Ar fi nedrept dacă ar fi dat afară. E un handicap să nu-l ai pe bancă, însă nu unul foarte mare“, a spus Mutu.