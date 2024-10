„Sinucigașul“ Pancu: scenariul teribil care prinde contur după eliminarea sa pentru o reacție „sălbatică“

Daniel Pancu (47 de ani) a trăit, marți, cel mai mare moment al carierei sale de antrenor, fix pe Stadionul Giulești, unde a savurat și unele dintre cele mai frumoase episoade din cariera sa, ca jucător.

Din păcate, de această dată, bucuria lui Pancu a fost stricată de o greșeală foarte mare care, în mod cert, va marca performanța obținută cu România U21. Pentru că această calificare la Euro 2025 e o reușită remarcabilă la care Pancu a avut o contribuție majoră. Doar că, în acest moment, în loc să-și facă planurile pentru turneul final din vara anului viitor, în Slovacia, selecționerul U21 își face mari griji pentru păstrarea postului său!

Un derapaj inexplicabil

În minutul 28 al meciului câștigat cu Elveția U21, la scorul de 1-0 pentru tricolorii mici, Luca Jaquez a avut o intrare groaznică la Louis Munteanu, la o fază petrecută la mijlocul terenului. Centralul olandez, Marc Nagtegaal, calm, a scos cartonașul galben, într-o primă fază, în timp ce le cerea jucătorilor români să se îndepărteze din jurul său. Arbitrul nici n-a apucat însă să-i dea vreun cartonaș lui Jaquez, fiindcă s-a trezit cu Daniel Pancu lângă el, protestând și urlând ca un om scăpat de sub control.

Firește, prima decizie a lui Nagtegaal a fost „roșu“ pentru selecționerul român! Apoi, probabil atenționat și de colegii săi, olandezul l-a eliminat și pe Jaquez pentru faultul comis. Iar un al treilea „roșu“ l-a văzut atacantul Blănuță (Universitatea Cluj) de pe banca României, tot pentru proteste!

Dintre cei trei eliminați, pe Daniel Pancu îl așteaptă suspendarea cea mai dură din partea UEFA.

Explicația gestului, ridicolă

A fost evident, inclusiv pe parcursul meciului România U21 – Elveția U21, că Daniel Pancu a realizat gravitatea prostiei pe care a făcut-o, după ce a fost trimis în tribune. De altfel, și după terminarea partidei, el a recunoscut că a greșit grav. Doar că explicația oferită de el pentru acest derapaj reprezintă un nonsens!

„În primul moment, credeţi-mă, am crezut că a murit Louis... Doamne-fereşte! Eu din unghiul în care eram am văzut că a primit o talpă cu crampoane direct în gât. Şi am crezut că s-a dus... apoi am văzut că mişcă şi că arbitrul scoate cartonaşul galben. Eu îmi cer scuze, gestul meu a fost incalificabil. E prima eliminare din viaţa mea... mi-am pierdut cumpătul pentru că mă uitam la jucător şi nu credeam că mai poate să continue. Regret, sigur că da, acum da. Dar, dacă rămânea cartonaş galben pentru jucătorul elvețian, poate acum nu mai vorbeam din postura de antrenor calificat la Campionatul European. A contat (n.r. – reacția sa), s-a întors decizia. Am văzut bine că, iniţial, i-a dat galben, nu? N-ai cum să dai doar galben la o intrare de genul ăsta. Eu n-am văzut galben vreodată în istoria fotbalului la o asemenea intrare“, a declarat Pancu, la conferință.

Explicațiile sale au însă mai multe „fracturi“ de logică. În primul rând, în niciun moment, intrarea lui Jaquez la Louis Munteanu n-a pus în pericol viața atacantului nostru. Care s-a și tăvălit pe teren de durere, semn că e viu, nu mort, cum a crezut Pancu!

Apoi, nu poți să spui, ca selecționer, că ai sărit la central, ca un huligan, ca să-i schimbi decizia și că de aici a ieșit și ceva bun, cu aluzie la eliminarea jucătorului elvețian. Cu o asemenea gândire, terenul de fotbal s-ar transforma în câmp de război și am vedea, periodic, antrenori care vor încerca să-și facă singuri dreptate!

În fine, Pancu pare că n-a realizat că degeaba e antrenor calificat la Euro, dacă nu va avea și dreptul de a sta pe bancă acolo. Pentru că, la ce a făcut, îl așteaptă o suspendare de la trei meciuri în sus. Dacă România U21 va fi eliminată după faza grupelor la Euro 2025 – ceea ce s-a întâmplat la precedentele două ediții ale competiției! – Pancu va merge în Slovacia și se va întoarce acasă, fără să fi stat pe banca tehnică în vreo partidă din cadrul turneului final!

De aceea, Dănuț Lupu a și spus că e posibil ca federația să ia în calcul schimbarea actualului selecționer U21, în funcție de decizia UEFA în cazul său.

Preliminarii Euro 2025, grupa E

Marți

România U21 – Elveția U21 3-1

Finlanda U21 – Muntenegru U21 2-1

Albania U21 – Armenia U21 1-0

Clasamentul final

1. România U21 10 7 1 2 23-10 22

2. Finlanda U21 10 6 2 2 21-8 20

3. Elveția U21 10 5 3 2 21-12 18

4. Albania U21 10 5 1 4 12-17 16

5. Muntenegru U21 10 2 1 7 8-19 7

6. Armenia U21 10 0 2 8 2-21 2

România U21 s-a calificat pentru Euro 2025, iar Finlanda U21 va juca barajul de calificare, unde se dau ultimele trei bilete pentru Slovacia. Partidele din play-off se vor stabili după tragerea la sorți și se vor juca pe 11 și 19 noiembrie.