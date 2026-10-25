Războiul din Orient face ca Raliul-raid Dakar să se mute din Arabia Saudită
Organzatorii Raliului-raid Dakar au anunțat că ediția din 2027 nu se va desfășura în Arabia Saudită, ci într-o altă țară. Mutarea a fost cauzată de conflictul militar din Orientul Mijlociu. În urmă cu puține zile, presa vest-europeană a scris că întrecerea ar putea reveni în Africa, adică acolo unde s-a desfășurat la lansarea sa, în urmă cu cinci decenii.
În comunicatul remis presei, „Amaury Sport Organisation (ASO.) și Saudi Motorsport Company (SMC) au decis împreună că Raliul Dakar 2027, programat în perioada 1-15 ianuarie 2027, nu va avea loc în Arabia Saudită, în urma evenimentelor recente din regiune”.
Organizatorii au menționat că raliu-raid va avea loc într-o altă țară și va fi organizată de ASO. De asemenea, s-a spus că noua gazdă a întrecerii va fi anunțată în zilele următoare.
În iulie trecut, după câțiva ani de calm relativ, conflictul dintre rebelii houthi din Yemen și Arabia Saudită s-a reaprins, regatul fiind lovit zilnic de atacuri aeriene.
Raliul-raid Dakar a fost organizat pentru întâia oară în 1978, după ce Thierry Sabine s-a rătăcit în deșert și a decis că este un loc propice pentru a organiza acolo un raliu regulat. Inițial cursa s-a desfășurat pe traseul Paris (Franța) - Dakar (Senegal), fiind efectuată o transbordare peste Marea Mediterană. Ulterior din motive politice, traseul, punctul de plecare și cel de sosire au fost schimbate. De asemenea, până în 1994 competiția a avut startul pe Champs-Élysées din Paris, însă în urma plângerilor primite de la primăria capitalei franceze, ASO a decis ca raliul-raid să înceapă și să se încheie la Euro Disney. După acest an punctul de plecare a raliului a variat.
Ulterior, startul s-a dat în Peninsula Iberică, de la Granada, Barcelona și Lisabona. În 2008, întrecerea a fost anulată din cauza unor conflicte armate din nord-vestul Africii. În 2009, întrecerea s-a mutat în America de Sud, startul fiind dat din Buenos Aires, Mare del Plata, Lima, Rosario și Asuncion.
În 2020, raliul-raid Dakar s-a mutat în Arabia Saudită.