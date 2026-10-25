 Războiul din Orient face ca Raliul-raid Dakar să se mute din Arabia Saudită | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Războiul din Orient face ca Raliul-raid Dakar să se mute din Arabia Saudită

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Organzatorii Raliului-raid Dakar au anunțat că ediția din 2027 nu se va desfășura în Arabia Saudită, ci într-o altă țară. Mutarea a fost cauzată de conflictul militar din Orientul Mijlociu. În urmă cu puține zile, presa vest-europeană a scris că întrecerea ar putea reveni în Africa, adică acolo unde s-a desfășurat la lansarea sa, în urmă cu cinci decenii.

Raliul-raid Dakar ar putea reveni în Africa
Raliul-raid Dakar ar putea reveni în Africa Foto: EPAImages

În comunicatul remis presei, „Amaury Sport Organisation (ASO.) și Saudi Motorsport Company (SMC) au decis împreună că Raliul Dakar 2027, programat în perioada 1-15 ianuarie 2027, nu va avea loc în Arabia Saudită, în urma evenimentelor recente din regiune”.

Organizatorii au menționat că raliu-raid va avea loc într-o altă țară și va fi organizată de ASO. De asemenea, s-a spus că noua gazdă a întrecerii va fi anunțată în zilele următoare.

În iulie trecut, după câțiva ani de calm relativ, conflictul dintre rebelii houthi din Yemen și Arabia Saudită s-a reaprins, regatul fiind lovit zilnic de atacuri aeriene.

Raliul-raid Dakar a fost organizat pentru întâia oară în 1978, după ce Thierry Sabine s-a rătăcit în deșert și a decis că este un loc propice pentru a organiza acolo un raliu regulat. Inițial cursa s-a desfășurat pe traseul Paris (Franța) - Dakar (Senegal), fiind efectuată o transbordare peste Marea Mediterană. Ulterior din motive politice, traseul, punctul de plecare și cel de sosire au fost schimbate. De asemenea, până în 1994 competiția a avut startul pe Champs-Élysées din Paris, însă în urma plângerilor primite de la primăria capitalei franceze, ASO a decis ca raliul-raid să înceapă și să se încheie la Euro Disney. După acest an punctul de plecare a raliului a variat.

Ulterior, startul s-a dat în Peninsula Iberică, de la Granada, Barcelona și Lisabona. În 2008, întrecerea a fost anulată din cauza unor conflicte armate din nord-vestul Africii. În 2009, întrecerea s-a mutat în America de Sud, startul fiind dat din Buenos Aires, Mare del Plata, Lima, Rosario și Asuncion.

În 2020, raliul-raid Dakar s-a mutat în Arabia Saudită.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
Au plecat cu rulota în munți pentru un weekend și au rămas acolo. Tinerii care lasă orașul pentru a se muta la țară
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea, planul secret de Unire a României cu Republica Moldova: „S-a dorit ca președinte peste România Mare să vină Maia Sandu”. Ce rol ar fi jucat Kovesi
gandul.ro
image
Un tablou pictat de Nicolae Grigorescu, evaluat la 3 lei și 50 de bani la Ploiești! Cum a fost POSIBIL
mediafax.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali la 0-1 pentru Rapid! MM Stoica l-a dat de gol pe patronul FCSB: „Imediat a marcat Karlo Muhar”
fanatik.ro
image
Proiect de 50 de milioane de euro lângă Oradea: parc de agrement uriaș și grădină zoologică
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cristi Chivu a oferit imaginile zilei: ce a făcut după ”nebunia” din Inter - Fiorentina
digisport.ro
image
Bianca Iotu de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre fostul iubit! Cum a aflat că era înșelată și ce s-a întâmplat când l-a confruntat
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Un sat medieval din Italia oferă case şi până la 44.000 de euro ca să te muţi acolo. Singurele condiţii cerute
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
Pensie mai mare: 400 €/an bonus de la patron, fără impozit, prin contribuția la Pilonul III
newsweek.ro
image
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
prosport.ro
image
Ai lucrat după pensionare încă cinci ani. Cu cât îți poate crește pensia după recalculare
playtech.ro
image
Ionuț Chirilă aprinde polemica după FCSB – Rapid: „În catedrala din Ghencea e adevăratul derby: Steaua – Dinamo!”
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
La 48 de ani, a pierdut lupta cu boala de care nu voia să știe nimeni
digisport.ro
image
Cine a fost Sfântul Dimitrie și de ce i se spune Izvorâtorul de Mir. Ce nu este bine să faci pe 26 octombrie
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Reguli noi privind rovinieta. Plata se poate face și după ce ai plecat la drum într-un anumit interval
mediaflux.ro
image
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
gsp.ro
image
O femeie din Brașov, înjunghiată de soț în fața copilului. În atacul de pe Bulevardul Saturn bărbatul a vrut ulterior să se sinucidă și este în stare gravă
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante
click.ro
image
„Nu se va învăța niciodată minte”. Jennifer Lopez, ținta unor noi critici după zvonurile despre Keith Urban. Ce spune Nicole Kidman
click.ro
image
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Michael Douglas, sincer despre scenele erotice din filme. Cum se proceda înainte de apariția coordonatorilor de intimitate
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii