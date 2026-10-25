Războiul din Orient face ca Raliul-raid Dakar să se mute din Arabia Saudită

Organzatorii Raliului-raid Dakar au anunțat că ediția din 2027 nu se va desfășura în Arabia Saudită, ci într-o altă țară. Mutarea a fost cauzată de conflictul militar din Orientul Mijlociu. În urmă cu puține zile, presa vest-europeană a scris că întrecerea ar putea reveni în Africa, adică acolo unde s-a desfășurat la lansarea sa, în urmă cu cinci decenii.

Raliul-raid Dakar ar putea reveni în Africa Foto: EPAImages

În comunicatul remis presei, „Amaury Sport Organisation (ASO.) și Saudi Motorsport Company (SMC) au decis împreună că Raliul Dakar 2027, programat în perioada 1-15 ianuarie 2027, nu va avea loc în Arabia Saudită, în urma evenimentelor recente din regiune”.

Organizatorii au menționat că raliu-raid va avea loc într-o altă țară și va fi organizată de ASO. De asemenea, s-a spus că noua gazdă a întrecerii va fi anunțată în zilele următoare.

În iulie trecut, după câțiva ani de calm relativ, conflictul dintre rebelii houthi din Yemen și Arabia Saudită s-a reaprins, regatul fiind lovit zilnic de atacuri aeriene.

Raliul-raid Dakar a fost organizat pentru întâia oară în 1978, după ce Thierry Sabine s-a rătăcit în deșert și a decis că este un loc propice pentru a organiza acolo un raliu regulat. Inițial cursa s-a desfășurat pe traseul Paris (Franța) - Dakar (Senegal), fiind efectuată o transbordare peste Marea Mediterană. Ulterior din motive politice, traseul, punctul de plecare și cel de sosire au fost schimbate. De asemenea, până în 1994 competiția a avut startul pe Champs-Élysées din Paris, însă în urma plângerilor primite de la primăria capitalei franceze, ASO a decis ca raliul-raid să înceapă și să se încheie la Euro Disney. După acest an punctul de plecare a raliului a variat.

Ulterior, startul s-a dat în Peninsula Iberică, de la Granada, Barcelona și Lisabona. În 2008, întrecerea a fost anulată din cauza unor conflicte armate din nord-vestul Africii. În 2009, întrecerea s-a mutat în America de Sud, startul fiind dat din Buenos Aires, Mare del Plata, Lima, Rosario și Asuncion.

În 2020, raliul-raid Dakar s-a mutat în Arabia Saudită.