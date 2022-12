Primele imagini cu Novak Djokovici în Australia: Fără vaccin, dar cu zâmbetul pe buze VIDEO

Dacă pe imaginile cu sosirea lui Novak Djokovici în Australia se putea monta și o coloană sonoră, aceasta ar fi fost, fără îndoială: „I did it my way!“. Pentru că, la un an după un fiasco în care a fost, efectiv, arestat, la Melbourne, pe motiv că n-avea certificat de vaccinare și, ulterior, expulzat din Australia, acum Nole s-a întors în „Țara Cangurilor“, triumfător, fără certificat de vaccinare, așa cum și-a dorit.

Djokovici a sosit, la Adelaide, iar primele imagini cu el fac înconjurul lumii, în această dimineață. Fostul lider mondial va evolua, mai întâi, la turneul de pregătire de la Adelaide (2-8 ianuarie), după care se va duce, la Melbourne, pentru Australian Open 2023 (16-29 ianuarie).

La primul Grand Slam al anului, Nole speră să cucerească trofeul pentru a 10-a oară, după victoriile sale din 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 și 2021. Seria titlurilor câștigate, la Melbourne, a fost întreruptă, anul trecut, nu de vreun adversar întâlnit pe teren, ci de acel fiasco australian.

Djokovici se află într-un duel pentru supremație în istoria tenisului, cu Rafael Nadal (36 de ani). Nole are, deocamdată, 21 de trofee de Grand Slam, cu unul mai puțin decât Nadal care, anul trecut, în absența lui Djokovici, a triumfat la Australian Open 2022.