Poveștile a zece minți sclipitoare: Șahiștii de elită se vor înfrunta, la București, în Grand Chess Tour 2023

Zece dintre cei mai buni șahiști ai lumii, potrivit clasamentului FIDE, se vor confrunta în luna mai, la București, în prima etapă a circuitului internațional de șah Grand Chess Tour (GCT), ediția 2023. Cei zece fantastici formează cel mai puternic line-up, de până acum, avut în România. Circuitul Grand Chess Tour a fost fondat de multiplul campion mondial Garry Kasparov.

Iată cine sunt cei zece Mari Maeștri ai șahului, care vor concura la București, în perioada 4-16 mai 2023.

1. BOGDAN DEAC, ROMÂNIA: 21 ani, locul 39 mondial și unul dintre cei mai valoroși șahiști români

În prezent, Bogdan Deac este considerat unul dintre cei mai valoroși șahiști români (locul 39 mondial). Este beneficiarul a două wildcard-uri în cadrul circuitului Grand Chess Tour 2023 și va concura în competițiile Superbet Chess Classic România, respectiv Superbet Rapid & Blitz Polonia.

Bogdan Deac joacă șah de la șapte ani, iar la 14 ani a fost selecționat pentru prima dată în naționala de șah a României. Tot atunci a devenit și cel mai tânăr Mare Maestru internațional la șah din lume, fiind considerat unul dintre cei mai tineri jucători din istorie care au făcut acest lucru. A început să joace șah la îndemnul părinților, care îl considerau un copil foarte energic și căutau să-i găsească o ocupație extra-școlară. Încă de la prima interacțiune avută cu șahul, și-a dat seama că era atras de acest sport. Astăzi preferă șahul clasic și spune că s-a automotivat constant, de-a lungul anilor, să exceleze în domeniu. Titlul de Mare Maestru a venit după foarte multă muncă, pasiune, dar și de pe urma suportului oferit de familie.

Spune despre el că are o viață normală: citește și învață (despre șah, dar nu numai), se pregătește pentru competiții și vizionează partidele care se joacă la diferite turnee din lume, îi place să se plimbe, face sport, îi place să vizioneze meciuri de fotbal și petrece timp în compania familiei și a prietenilor. În timpul desfășurării turneelor de șah la care participă, Bogdan își alocă multe ore de pregătire pentru partidele de șah, face zilnic scurte plimbări și acordă o atenție deosebită alimentației și odihnei sale. De altfel, este de părere că pregătirea fizică este necesară înainte de orice turneu.

Nu are un reper în lumea șahului, însă pentru o perioadă de timp l-a urmărit și admirat pe americanul Bobby Fischer (fost campion mondial de șah), despre care Bogdan spune că avea un stil de joc foarte agresiv și pe care îl aseamănă, totodată, inclusiv cu fostul campion mondial Garry Kasparov. Deac visează să joace, într-o zi, pentru titlul mondial și să fie primul român care ajunge campion mondial la seniori.

2. RICHARD RAPPORT, ROMÂNIA: 27 ani, locul 13 mondial, câștigătorul FIDE Grand Prix 2022

Richard Rapport este un mare maestru internațional, născut în Ungaria, care s-a transferat în toamna anului trecut pe lista Federației Române de Șah. De atunci, Richard Rapport joacă sub steagul României și va continua s-o facă și în cadrul Superbet Chess Classic România 2023 – prima etapă a turneului mondial GCT.

Rapport a câștigat titlul de Mare Maestru (GM) la vârsta de 13 ani și 11 luni, doborând recordurile stabilite anterior de legenda maghiară Peter Leko. Rapport este cunoscut pentru stilul său neconvențional și deschiderile mai puțin obișnuite. În mai 2022, a atins vârful carierei sale profesionale, ajungând pe locul 5 mondial. Realizările sale profesionale includ câștigarea Turneului Danzhou în 2020, precum și Grand Prix FIDE de la Belgrad 2022, care i-a asigurat calificarea la Turneul Candidațilori FIDE 2022.

Spune despre el că depune efort și multă energie în fiecare partidă jucată. Iubește șahul datorită complexității și frumuseții jocului și crede cu tărie în fair-play, atât în sport, cât și în viața de zi cu zi.

Prin prisma carierei, obișnuiește să călătorească mult în lume și nu știe niciodată cum arată agenda lui pe termen lung, motiv pentru care apreciază mult zilele obișnuite, petrecute acasă, cu soția sa, cu care împărtășește, de altfel, și pasiunea pentru șah.

3. IAN NEPOMNIACHTCHI, FIDE: 32 ani, locul 2 mondial, câștigătorul Turneului Candidaților 2022

Ian Nepomniachtchi este un jucător de top din Rusia, actualul numărul 2 mondial. A obținut titlul de Mare Maestru (GM) la vârsta de 17 ani. Este de două ori campion al Rusiei, precum și fost campion mondial de tineret și european la individual.

În 2021, Nepomniachtchi a câștigat Turneul Candidaților FIDE, obținând dreptul de a juca meciul pentru titlul mondial împotriva lui Magnus Carlsen (campionul mondial en-titre, la ora actuală). În martie 2022, Ian a câștigat din nou Turneul Candidaților FIDE.

Nepomniachtchi se înfruntă, zilele acestea, cu jucătorul de origine chineză, Ding Liren (China), în cadrul meciului pentru titlul mondial de la Astana (Kazahstan). Ținând cont de forma și cariera sa de până acum, jucătorul rus are șanse reale de a deveni viitorul campion mondial. În cadrul circuitului Grand Chess Tour 203, Nepomniachtchi va juca sub steagul FIDE (drapel neutru).

4. DING LIREN, CHINA: 30 ani, locul 3 mondial, candidat la titlul de Campion Mondial 2023

Marele Maestru chinez s-a născut în Wenzhou, orașul considerat capitală națională a șahului. A început să joace șah la doar 4 ani și a avut succes încă de la primele competiții la care a participat.

Liren a obținut cea mai înaltă clasare pentru un jucător din țara sa și este primul calificat la un Campionat Mondial. Ding se află în topul șahului din China de mai bine de 10 ani, iar de la 22 de ani a intrat în top 10 mondial.

Ding Liren este actualul numărul 3 mondial, conform clasamentului FIDE. Cu un rating maxim de 2816, este singurul jucător chinez care a depășit un rating de 2800. Din august 2017 și până în noiembrie 2018 a avut o serie de 100 de partide fără înfrângere, un record doborât ulterior de campionul mondial en-titre, Magnus Carlsen. În aceste zile, Liren se înfruntă cu Ian Nepomniachtchi la Campionatul Mondial FIDE 2023, la Astana (Kazahstan), după ce, anul trecut, a obținut locul doi la Turneul Candidaților FIDE.

5. ALIREZA FIROUZJA, FRANȚA: 19 ani, locul 4 mondial, câștigătorul Grand Chess Tour 2022

Alireza Firouzja este un Mare Maestru iranian-francez, în prezent, jucător clasat pe locul 4 mondial și numărul 1 mondial la categoria juniori. A câștigat campionatul iranian de seniori la doar 12 ani.

Născut în Iran, în orașul Babol, Firouzja a avut o ascensiune rapidă în lumea șahului, deși, la un moment dat, a cochetat cu fotbalul și cu înotul. Rezultatele la șah i-au influențat decisiv parcursul: la vârsta de nouă ani câștiga primul concurs național în categoria sa de vârstă, iar ulterior, la 14 ani și 10 luni, devenea cel mai tânăr campion din istoria Iranului. După ce a câștigat titlul de GM, Firouzja a devenit cel mai tânăr jucător care a ajuns vreodată la 2800, doborând recordul lui Magnus Carlsen la vârsta de 18 ani și 5 luni.

A părăsit Federația Iraniană de Șah în 2019, din cauza politicii împotriva jucătorilor de șah israelieni. A jucat sub steagul FIDE până la jumătatea anului 2021, când a devenit cetățean francez și a început să reprezinte Franța, țară în care deja locuia. În 2019 a luat Argint la Campionatul Mondial de șah rapid. Recentele sale succese la turnee includ câștigarea FIDE Grand Swiss 2021, Saint Louis Rapid & Blitz 2022, Sinquefield Cup 2022 și Grand Chess Tour 2022. Anul acesta, Firouzja va participa pentru a doua oară la Superbet Chess Classic Romania - competiția din București și prima etapă a circuitului GCT.

6. ANISH GIRI, OLANDA: 28 ani, locul 6 mondial, câștigătorul Tata Steel Masters 2023

Anish Giri este un GM de origine ruso-olandeză, care în prezent joacă sub egida Federației Olandeze de Șah. Este de patru ori campion olandez și actualul numărul 5 mondial.

Vorbește șase limbi străine, este considerat un expert al deschiderilor, are o memorie fantastică și este fan al rețelelor de socializare. Giri mărturisește că a ales să joace șah atât pentru frumusețea și complexitatea acestui sport al minții, cât și pentru banii și faima aduse de această carieră.

Victoria recentă la Turneul de Șah Tata Steel Masters din 2023 a fost una dintre cele mai bune realizări ale sale, de până acum, alături de titlurile Shenzen Masters 2019, Reykjavik Open 2017 și Turneul Reggio Emilia 2012. Până în prezent, Giri a reprezentat Olanda în cinci olimpiade de șah, în cadrul cărora a câștigat trei medalii de bronz individuale.

7. FABIANO CARUANA, SUA: 30 ani, locul 7 mondial, câștigătorul Campionatului SUA 2022

GM-ul de origine italiană, Fabiano Caruana, s-a născut în Miami și a crescut în New York. Este de două ori campion al Statelor Unite ale Americii și actualmente numărul 7 mondial. Cu un rating FIDE maxim de 2844, Caruana deține al treilea cel mai mare rating clasic înregistrat vreodată.

În 2018, Caruana a câștigat Turneul Candidaților FIDE, obținând astfel dreptul să joace un meci împtriva campionul en-titre Magnus Carlsen, pentru titlul suprem din șah. Cea mai bună performanță a lui Caruana, până în prezent, a avut loc în Cupa Sinquefield din 2014, unde a început cu un 7/7 uimitor, înainte de a termina pe primul loc cu 8,5/10, obținând performanța de 3098.

A ales să joace șah profesionist pentru competitivitatea oferită de acest sport, dar și pentru partea artistică a jocului – spune că, deseori, în timpul partidelor, îi vin idei briliante. În viața cotidiană, Caruana joacă mult șah, îi place să se relaxeze la malul oceanului și să petreacă timp alături de prieteni. Consideră că performanța în șah se poate atinge cu multă muncă și perseverență, dar mai ales, ca urmare a unei mari pasiuni pentru acest sport.

8. WESLEY SO, SUA: 29 ani, locul 8 mondial, locul 2 la Grand Chess Tour 2022

Wesley So este de trei ori campion al Statelor Unite ale Americii și de două ori câștigător al circuitului internațional Grand Chess Tour. Originar din Filipine și adoptat de o familie din Statele Unite, în 2013, So s-a transferat pe lista Statelor Unite, reprezentând SUA în mai multe olimpiade de atunci. La Olimpiada de la Baku, din 2016, a câștigat atât aurul la echipe, cât și la individual.

A început să joace șah de la vârsta de șase ani, iar la 14 ani obținea deja titlul de mare maestru internațional. Crede că povestea lui seamănă cu cea a altor copii talentați la șah, care iubesc acest sport și muncesc să devină GM. Wesley susține că mai puțin de 1% dintre jucători devin jucători profesioniști de șah, dar acest sport poate fi foarte distractiv, în esență, și contribuie la dezvoltarea gândirii.

Nu-i place să sufere înfrângeri și mărturisește că le suportă foarte greu, îndeosebi pentru că șahul este sportul minții și, în opinia lui, este un sport mult mai dramatic decât alte sporturi. Își petrece multe zile studiind și antrenându-se pentru competițiile de șah. Zilele perfecte sunt, însă, cele în care alege să se relaxeze, să petreacă timp alături de familia sa, să se plimbe și să viziteze noi locuri.

În 2019, So l-a învins pe Magnus Carlsen în Campionatul Mondial FIDE Fischer Random, devenind primul campion mondial oficial al Fischer Random. În prezent, în clasamentul FIDE, Wesley So se află pe locul 8 mondial. Pentru al treilea an consecutiv, Wesley So va juca în etapa Superbet Chess Classic România, mărturisind că revine, de fiecare dată, bucuros în țara noastră, pentru turneul GCT, în care se confruntă cu jucători de șah foarte puternici, mulți dintre ei clasați în top 10 mondial. Crede că șahul se schimbă, ținând pasul cu timpurile, iar șahul rapid și blitz are tendința de a deveni tot mai atractiv în rândul jucătorilor profesioniști.

9. MAXIME VACHIER-LAGRAVE, FRANȚA: 32 ani, locul 14 mondial, locul 2 la Grand Chess Tour 2021

Maxime Vachier-Lagrave este de trei ori campion al Franței, fost campion mondial la juniori și campion mondial la Blitz, titlu obținut în 2021. Acesta este, totodată, de cinci ori câștigător al Turneului Biel Grandmaster și de două ori câștigător al Cupei Sinquefield.

Maxime a fost unul dintre cei mai tineri mari maeștri internaționali, câștigând titlul de GM la 14 ani. Cu un rating maxim de 2819, Vachier-Lagrave este al șaptelea cel mai bine evaluat jucător de șah din toate timpurile.

Zilele perfecte încep jucând șah și făcând sport. Adoră tenisul, pe care îl practică de peste 15 ani, iar Roger Federer (fost jucător profesionist de tenis, deținător al mai multor recorduri ATP) este modelul său din lumea sportului, în special pentru stilul de joc.

Până acum, Maxime a reprezentat Franța în cinci olimpiade de șah, precum și în numeroase evenimente europene și mondiale pe echipe. În 2022, a câștigat etapa Superbet Chess Classic România.

10. JAN–KRZYSZTOF DUDA, POLONIA: 24 ani, locul 24 mondial, câștigătorul Cupei Mondiale FIDE 2021

Jan-Krzysztof este mare maestru internațional, de origine poloneză și cel mai bine cotat jucător polonez din toate timpurile. În 2021, Jan a câștigat Cupa Mondială FIDE, învingându-l pe Magnus Carlsen în semifinale, rezultat care i-a adus dreptul de participa la Turneul Candidaților FIDE 2022.

Totodată, Duda este un fost campion mondial și european de tineret și a reprezentat Polonia în numeroase olimpiade și evenimente pe echipe. În 2022, Duda a câștigat Superbet Rapid & Blitz.

Despre Grand Chess Tour, ediția 2023

La sfârșitul lunii martie a.c., turneul GCT a anunțat wildcard-urile pentru primele trei etape din Europa, ediția 2023. Jucătorul nr. 1 în lume, la ora actuală (campionul en titre), Magnus Carlsen, a primit două wildcard-uri și va fi cap de afiș la două dintre etapele din Europa ale turneului GCT – Varșovia și Zagreb, în timp ce Bogdan Deac și Constantin Lupulescu, jucători de bază ai lotului olimpic masculin, vor concura în etapele circuitului GCT de la București, Varșovia și Zagreb. De asemenea, Kirill Shevchenko, transferat anul acesta sub steagul României, va juca în etapa de la Varșovia a circuitului GCT.

Cu importanță strategică în stabilirea celui mai bun șahist al lumii, competiția de la București va fi de şah clasic, în care jucătorii vor juca în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câştigătorul va fi decis în urma punctajului acumulat. Premiile etapei din România ajung la 350.000 de dolari. Premiile întregului circuit ajung la 1,4 milioane de dolari. În premieră, ediția de anul acesta va avea și un fond de premii bonus, în valoare de 175.000 de dolari, care vor fi acordate primilor trei clasați la finalul întregii competiții.

Fondul de premiere în ediția 2023 este asigurat de principalii sponsori: Fundația Superbet și Saint Louis Chess Club, ambele organizații non-profit care susțin educația prin șah și misiunea GCT de a promova sportul minții în toate colțurile lumii. Federația Română de Șah va fi organizator și partener al etapei de la București, împreună cu Fundația Superbet.

Competițiile Superbet Chess Classic România și Superbet Rapid & Blitz Polonia 2023 sunt susținute de Fundația Superbet. Începând din 2022, Fundația Superbet este partener strategic global al circuitului internațional de șah, fondat de cel mai mare jucător de șah al tuturor timpurilor, multiplu campion mondial,

Garry Kasparov, și de miliardarul american Rex Sinquefield, supranumit “mogulul șahului”. Aceasta este cea mai onorantă colaborare internațională a Fundației Superbet, care se alătură astfel numelor mari care au susținut circuitul de șah GCT în primii săi ani, printre ele Vivendi SA, Saint Louis Chess Club, Tata Steel India, Lohia Foundation sau DeepMind (compania de Artificial Intelligence a Google).