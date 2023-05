Paula Badosa, interviu fără perdea. „Sexul face parte din pregătirea fizică. Stau bine la acest capitol”

Jucătoarea de tenis Paula Badosa (25 de ani, 42 WTA) a fost invitată în emisiunea „La Resistencia” (Rezistența), de pe canalul Movistar Plus. Iberica a răspuns fără inhibiții întrebărilor puse de gazda David Broncano, nimeni altul decât fostul ei iubit.

Omul de televiziune a chestionat-o pe Paula Badosa cât de des a întreținut raporturi sexuale în ultima lună. Jucătoarea de tenis a răspuns imediat: „Stau bine în ceea ce privește viața sexuală. Sexul face parte din pregătirea fizică. Pot spune că stau bine la acest capitol”.

Dialogul între cei doi foști iubiți a continuat în aceeași notă. David Broncano a întrebat-o și cum stă din punct de vedere financiar, iar jucătoarea a replicat: „Mereu mi-am dorit foarte mult să îmi pui această întrebare. Întotdeauna am spus că visul și scopul meu este să am mai mulți bani decât tine în cont. Într-un final, pot spune că am realizat acest lucru”.

Paula Badosa a mai fost protagonista unui moment mai puțin obișnuit în lumea tenisului. Ea și buna sa prietenă Aryna Sabalenka s-au antrenat în luna martie la Indian Wells, iar după ședința de pregătire cele două și-au pipăit uneia alteia fundurile. "Doar ca să clarific...avem iubiți", a scris Sabalenka pe Twitter, alături de un emoji care râde cu lacrimi. "Ahahahaha, asta e dragoste adevărată", a replicat și Paula Badosa.