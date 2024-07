Părinții lui Denis Drăguș, apel dramatic la adresa atacantului naționalei. „Copile, nu ne condamna la moarte!”

Imediat după eliminarea României de la Euro 2024, Denis Drăguș s-a căsătorit cu Vanessa, femeia care i-a dăruit doi copii. Marii absenți de la evenimentul de pe 10 iulie au fost chiar părinții atacantului, care fac un apel public la fiul său, să se reapropie de familie.

”Nu suntem numai noi absenți de la nuntă, nu a fost invitat nimeni din tot neamul nostru. Nici prietenii lui, cu care a crescut de mic. El nu mai acceptă pe nimeni din neamul nostru”, a dezvăluit tatăl lui Denis, Mihai Drăguș a fost fotbalist la mijlocul anilor '90. El a făcut declarații sfâșietoare în cadrul unui interviu pentru Fanatik: ”E o tortură, e ca o pedeapsă cu moartea pe care am primit-o! Mă trezesc noaptea și plâng! Eu și Laura, soția mea, nu vrem scandal! Vrem doar să putem vorbi cu Denis, să ne deblocheze pe WhatsApp, și să ne vedem nepoțelele!”, a spus Mihai Drăguș.

Tatăl lui Denis Drăguș susține că fiul său s-a fi îndepărtat de familie odată ce a început relația cu Vanessa. „De când Denis avea 19 ani. Atunci l-a chemat Contra la naționala de seniori, la meciul cu Serbia. Atunci ne-am trezit că fata asta s-a mutat la el. El a locuit în Academia Hagi până în clasa a 12-a, apoi a luat Bac-ul și i-am închiriat un apartament în Mamaia. Noi. Adică eu, pe banii mei, nu pe banii altora. Probabil că atunci s-a produs ruptura. Sunt multe de povestit, dar nu vreau să fac cancan, vreau doar să transmit un mesaj care să ajungă la fiul nostru pe care îl iubim”, a mai precizat tatăl fotbalistului, pentru Fanatik.

O acuză pe Vanessa ca l-a îndepărtat de părinți

Acesta a susținut, de asemenea, că Vanessa este cea care l-a schimbat pe Denis, îndepărtându-l de părinți. „A intervenit fata asta care l-a schimbat la 180 de grade. Din copilul ăla cuminte și ascultător n-a mai fost același. Puteți să-i întrebați pe antrenorul lui de la juniori, pe bucătarul lui, pe Zoli Iașko și să vedeți ce fel de copil era Denis. N-a mai fost la fel. Asta este, s-au șters cu buretele toate. Atât așteptam și noi, un ”mulțumesc!”, a mai povestit bărbatul drama prin care trece.

Mihai Drăguș a povestit și cum s-a produs ruptura dintre el și fiul său. ”Am zis că ea nu e de nasul lui, dar m-am referit la cariera lui Denis, eu am considerat că nu era bine să se mute fata aia la ei. Drept dovadă, am avut dreptate, că el după 19 ani a regresat vreo trei, patru ani în loc să progreseze. L-a ajutat faptul că l-a luat Șumudică și l-a resuscitat. Bine, e și meritul lui Denis că nu a cedat. Fiecare părinte își dorește mai mult pentru copilul lui”.

Vanessa și Denis Draguș se cunosc din copilărie. Cei doi s-au căsătorit pe 10 iulie, deși și-au programat inițial nunta în luna mai. Au amânat-o ca urmare a participării României la Euro 2024.