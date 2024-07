Atacantul naționalei Denis Drăguș s-a însurat cu Vanessa, fata pe care o cunoaște de la 10 ani. Cum a fost cununia lor FOTO

Denis Drăguș, unul dintre marcatorii României în meciul împotriva Ucrainei, s-a cununat cu Vanessa, femeia care i-a dăruit două fetițe.

Unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei de fotbal a României s-a cununat, miercuri seara, cu iubita lui, Vanessa, într-o locație de lângă București.

Inițial, nunta a fost programată pentru luna mai, dar pentru că România s-a calificat la EURO 2024, evenimentul a fost amânat.

Dacă România s-ar fi calificat mai departe în competiție, nunta ar fi fost încă o dată amânată.

Mirii i-au avut printre invitați pe mulți dintre colegii lui Denis de la Națională, Florinel Coman, Răzvan Marin, Radu Drăgușin, Denis Alibec, Nicolae Stanciu, dar și Alexandru Băluță de la FCSB. Unul dintre nași este antrenorul Marius Șumudică.

„E un moment special, am emoții. Nu trăiești în fiecare zi un astfel de moment. Mă bucur că s-a întâmplat, că am făcut acest pas. Cred că e cea mai frumoasă vară din viața mea. Nu puteam să îmi doresc mai mult, e un sentiment unic, greu de descris. Nu a fost greu să îmi aleg nașii, avem două perechi. Deja nu mai e un secret, am o relație specială cu Șumi, m-a ajutat foarte mult. Îi mulțumesc că e alături de mine în continuare. Eu speram să mai fim la Euro și să schimb data. Abia după meciul cu Olanda am început să ne pregătim de nuntă, nu am vrut să ne gândim la asta”, a spus Denis Drăguș, scrie stirileprotv.ro.

Odată cu nunta, a avut loc și botezul fiicei mai mici, Derya, iar bucatele servite de meseni au fost dintre cele mai alese, de la tradiționalele sarmale și până la sturion.

„Cu suflet şi pe teren, şi în afara lui! Felicitări, Denis şi Vanessa!”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook de echipa naţională de fotbal, însoţit de o fotografie în care apar jucătorii.

Denis Drăguș si Vanessa se cunosc de când aveau 10 ani, atacantul cerând-o în căsătorie pe iubita lui în 2021.

Pe lângă faptul că are două fetițe împeună cu soția sa, Vanessa, jucătorul naționalei are grijă și de alți copii, cu mari deficiențe.

Cei doi îi sunt alături lui Sarah, o americancă mutată în urmă cu 10 ani în România, care a adoptat copii cu grave probleme fizice sau emoționale. Mulți dintre aceștia au fost botezați de Denis și Vanessa Drăguș, care își dedică timpul și banii pentru bunăstarea micuților. Informația a fost făcută publică de producătorul și actorul Codin Maticiuc, pe pagina sa de Facebook.

”Denis e faimos. Face parte din Echipa Națională a României. Ați văzut-o și pe soția lui, Vanessa. Știți și că au două fetițe de care sunt extrem de îndrăgostiți. Ce nu știți este că ei mai au niște copii”, a precizat acesta.

”Acum ceva vreme, pe teritoriu american, s-a născut una bucată înger român. Se numește Sarah Nicole. Americancă sută la sută, dar cu misiune românească în suflet de la Dumnezeu, Sarah s-a mutat în România și a adoptat copii cu probleme. Copii cu diferite drame fizice sau emoționale, în orice caz îngerul Sarah are vreo zece acum.

Statul s-a prins și direcții de protecție a copilului din toată țara o sună să adopte copii inadoptabili. Acum câteva săptămâni i-a murit o fetiță în brațe care de când s-a născut se știa că are de trăit doar câteva luni. Mama biologică n-a vrut așa ceva, statul să scape cât mai repede, mama înger Sarah a luat-o deși mai avea vreo 10 acasă”, a explicat Codin Maticiuc.

”O parte din copiii Sarei sunt botezați și iubiți de familia Drăguș. Copii fără vedere sau fără posibilitatea de a merge. Copii pentru care mama Vanessa Drăguș scrie din când în când pe conturile ei postări care nu fac laicuri cât cele cu soțul atacant”, a încheiat producătorul de film.