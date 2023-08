Organizatorii au redus cursele la campionatul național de înot în ape deschise din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Aproape 500 de persoane au participat, sâmbătă, la Constanţa, la concursul de înot în ape deschise AquaChallenge şi Campionatul naţional de profil, condiţiile meteorologice obligându-i pe organizatori să amâne startul, să schimbe locul de desfăşurare a evenimentului şi să scurteze cursele.

Programat să se desfăşoare începând cu ora 9,30 pe plaja cunoscută sub numele 3 Papuci, la digul de sud, concursul a avut loc începând cu ora 11,30, la digul de nord, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, rafale de vânt cu viteze de peste 25 de kilometri la oră, pe direcţia nord-est, generând valuri cu o înălţime cuprinsă între 0,5 metri şi 0,8 metri, la mai bine de 200 de metri de ţărm, potrivit managerului proiectului AquaChallenge, Florin Nicola.

„Din cauza condiţiilor meteorologice, salvamarii au decis amânarea concursului cu două ore şi schimbarea locului de desfăşurare, iar cursele au fost modificate. Suntem o competiţie care ne deschidem porţile către toţi iubitorii înotului, dar să aibă o minimă cunoştinţă în tainele înotului. Avem însă la start campioni naţionali, internaţionali, medaliaţi la campionatele europene şi mondiale. Ei sunt concurenţii noştri, dar şi oamenii care vin să se întreacă şi să petreacă la mare câteva zile", a declarat organizatorul evenimentului, Răzvan Florea, singurul înotător român medaliat la Jocurile Olimpice.

Cursele au fost scurtate, aşa încât proba de 1.500 de metri s-a transformat în 1.000 de metri, cea de 3.000 de metri a Campionatului naţional de înot în ape deschise a devenit cursa de 2.000 de metri, iar cea mai dificilă probă, cea de 5.000 de metri, s-a transformat în cursă de 3.000 de metri.

„Este al doilea an consecutiv în care venim în sprijinul Federaţiei de Nataţie. Anul acesta, am scurtat traseul din cauza condiţiilor meteo, dar am reuşit să facem şi acest concurs", a mai spus Răzvan Florea.

La masculin, proba de 3.000 de metri a fost câştigată de Andrei Enache, vicecampion mondial în ape îngheţate. „A fost o cursă foarte bună, am venit motivat să fac un timp mai bun decât anul trecut. Bineînţeles că aveam în minte să ies primul şi s-a întâmplat", a afirmat Andrei Enache. La feminin, aceeaşi probă a fost câştigată de Simona Chiru, practicantă a înotului de 13 ani.

Primul maraton de înot în mare din România

„Este pentru prima dată când particip la o asemenea competiţie, la o probă atât de lungă. Mi s-a părut similară cu o probă de triatlon ca rezistenţă şi oboseală psihică, dar am ştiut să-mi rezerv energia", a spus Simona Chiru.

Printre participanţii la această probă, la categoria Masters, a fost şi preşedintele asociaţiei Ice Swimming România, Paul Georgescu.

„Pentru mine, e mai greu să mă readaptez fiindcă eu fac mai multe traversări de lungă durată, 30 - 35 de kilometri, şi întotdeauna când revin în concursuri îmi este foarte greu la început, iar începutul este foarte important. Trebuie să porneşti foarte tare şi să ţii grupul. Am încercat asta azi şi mi-a ieşit 70%", a povestit Paul Georgescu.

Aqua Challenge este primul maraton de înot în mare din România şi se recomandă drept o competiţie de masă care se adresează atât înotătorilor amatori, cât şi celor de elită. Evenimentul este organizat de şcoala de înot Atena Sport Club, condusă de Răzvan Florea.