Olăroiu, iureș în Emirate: „Am creat un coșmar!“. Tirada românului după un meci de Dosarele X VIDEO

Supercupa Emiratelor s-a încheiat cu un rezultat de tenis, Shabab Al-Ahli, campioana sezonului trecut, învingând Sharjah, deținătoarea celor trei cupe, scor 6-2! Iar cine a văzut rezumatul partidei – e disponibil mai jos – a rămas cu gură căscată!

Asta deoarece, până în minutul 35, tabela arăta 2-0 pentru Sharjah, trupa pregătită de Olăroiu. Apoi, fundașul Abdelaziz Alkaabi a comis o gafă monumentală, respingând mingea cu mâna de pe linia porții. Asta deși există VAR și, drept urmare, o astfel de intervenție va fi taxată de arbitrajul video, chiar dacă centralul nu va vedea infracțiunea. Exact așa s-a și întâmplat în partida Shabab Al-Ahli – Sharjah. Pentru că, după intervenția VAR, centralul Sultan Abdurazzaq i-a dat „roșu“ lui Alkaabi și a dictat penalty pentru Shabab Al-Ahli. Așadar, într-o fracțiune de secundă, jucătorul lui Olăroiu și-a ruinat colegii! Pentru că a lăsat echipa în zece din minutul 35 și lovitura de pedeapsă a redus din diferență, fiind transformată de argentinianul Federico Cartabia (30 de ani).

De aici până la finalul Supercupei a ieșit un meci de Dosarele X! Mai întâi, Sharjah a „reușit“ să se prăbușească până la pauză, primind încă două goluri în minutele 43 și 45+5. Apoi, după pauză, jucătorii lui Olăroiu au comis o veritabilă „sinucidere fotbalistică“. Pentru că Shabab Al-Ahli a mai înscris de trei ori, de fiecare dată golul venind după o pasă primită de la un jucător de la Sharjah, în urma unor gafe șocante!

VEZI REZUMATUL MECIULUI SHABAB AL-AHLI - SHARJAH

Această situație l-a lăsat pe Olăroiu cu gura căscată, un asemenea meci fiind aproape unic în cariera sa de 23 de ani pe bancă tehnică. De aici, și discursul dur al românului în sala de conferință. El nu și-a menajat elevii, deși Oli nu prea are obiceiul de a critica echipa în fața presei.

Ce a spus Cosmin Olăroiu?

*Pentru mine, a fost cea mai ușoară finală pe care am avut-o sau cea mai ușoară Supercupă pe care am avut-o. Dar am transformat-o într-un coșmar! Am făcut greșeli foarte mari. Am cedat. În primele 30 de minute sau cât am condus cu 2-0, eram în control total al partidei, puteam marca și pentru 3-0. Apoi, am greșit. Am dat mingea la adversari la vreo trei sau patru goluri. La ultimele trei goluri, sigur! Avem trei assist-uri... Și asta a fost.

*Din păcate, la un asemenea nivel n-ai voie să faci asemenea greșeli. Să pui mâna pe minge... E greșeală de începător... Sunt multe, multe semne de întrebare. Chiar dacă greșelile au fost comise de jucători, eu îmi asum responsabilitatea eșecului, fiindcă nu-mi place să fug de răspundere după asemenea situații. Asemenea meciuri ne pun pe gânduri, astfel încât să ne corectăm greșelile. O să încerc să fac asta, mai ales că această înfrângere a fost o lecție dură.

VEZI CONFERINȚA LUI COSMIN OLĂROIU