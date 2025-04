O șahistă a lăsat România ca să trăiască visul american. Ce meserii a schimbat în ultimii 15 ani

Născută la Cugir, Simona Mureșan a abandonat o carieră în șahul din România, unde a fost vicecampioană națională la o vârstă fragedă, pentru o carieră în imobiliare în SUA. Participă la turnee în America, dar banii îi face din imobiliare.

„Mereu mi-a plăcut să joc D4 “Pionul Damei”, după care C4 „Gambitul Damei” sau Queen’s Gambit, după cunoscuta mini-serie pe care am vizionat-o de cel puțin trei ori. Aceasta este frumusetea jocului, posibilitățile mutarilor sunt nenumărate și mereu înveți o tactică nouă. Cred că deja participam la Olimpiadele de Matematică în România atunci când am început să joc șah de performanță”, spune jucătoarea despre tactica pe care o adoptă la turneele la care incă ia startul în SUA.

„Am jucat și simultan, atât în orașul meu natal, Cugir, dar și în Miami, Florida. Sfaturile le primeam de la antrenorul nostru de șah, domnul Vasile Lupu. El a fost mentorul meu pe foarte multe planuri încă de când eram mică. Când am intrat la facultate am pus șahul pe plan secund. Dar, după ce m-am mutat în America, am reînceput campionatele aici. Nu voi renunța niciodată la șah!

Chiar cred cu desăvârșire că acest sport al minții a avut o influență foarte mare în viața mea, mi-a modelat mult personalitatea, mi-a șlefuit abilitățile și nu aș schimba absolut nimic. Să nu fiți surprinși dacă o să ajung campioană și în America, da? Încă este timp!”, precizează românca.

„Eram tânără și neliniștită”

Imediat după ce a absolvit „Finanțe și strategii financiare ale companiilor”, Simona zburat, acum 15 ani, în America. Fosta jucătoare a urmat la început o carieră în domeniul financiar, apoi a „cotit-o” spre imobiliare. De asemenea, organizează un mare festial de film în SUA. „Nu am avut un plan anume, am urmat cursul vieții. Eram tânâră și neliniștită. În Florida am venit în vizită la o prietenă. În profesie aplic finanțele în totalitate și în cariera din imobiliare. Sunt director executiv al mai multor firme, iar Departamentul de Contabilitate si Finanțe este unul din departamentele pe care le conduc. A fost foarte greu la început. Este o industrie dominată de bărbați, dar cu diplomatie si respect, am reusit să mă impun”.

Șahul îi dă o mână de ajutor: „1000% mă ajută, am rabdare, folosesc tactici, strategii și mai ales încerc să anticipez următoarele acțiuni ale celor cu care interacționez și negociez. Nu prea au loc de câștig cu mine”, spune cea poreclită „Contesa Dracula”.

„Cei cu care lucrez și colaborez știu că m-am născut și provin din Transilvania. Eu le spun din capul locului „I’m half Romanian, half Vampire” și așa mă țin minte oamenii. Mai ales când particip la conferințe în domeniul imobiliar. Nu uita nici unul de „Simona the Chess Vampire”.

Premiată de primarul din Miami

Simona a fost premiată în Miami, dar spune că au fost perioade în care a vrut să se întoarcă în țară, dar nu avea bani pentru a plăti avionul.

„De multe ori în viață nu înțelegem ce ni se întâmplă, nu acceptăm ce ni se întâmplă până mai târziu, când realizăm de ce a fost așa și nu altfel. Doamne, îți mulțumesc că nu am avut bani atunci, totul se întâmplă cu un anumit motiv. Și îmi era rușine să cer, așa că am înghițit si am mers mai departe. Recent am primit o diplomă de la primăria orasului Miami, semnată chiar de domnul primar, pentru rolul meu în comunitatea profesională. S-au ales femei cu roluri de conducere care au avut o traiectorie inspirațională in cariera lor. Sunt onorată că am fost aleasă. Dacă aveam bani de zbor, cine mai primea acest premiu?”.

Șahista a ajuns pe covorul rosu de la Cannes: „Acest eveniment este o pasiune si mi-a adus foarte multe satisfacții pe plan profesional, pe alt plan profesional decât cel al carierei mele de bază. Mi-am dat seama că se poate orice”.

Pe lângă șah, Simona merge la Operă și adoră plantele: „Am o mini-grădină pe balcon, am roșii și ardei pe care le cultiv”. Părinții au vizitat-o de două ori, ultima oară în 2024: „Eu merg foarte des în România, uneori de două ori pe an, câte o lună-două, depinde. Relația mea cu familia este una apropiată. Am trei nepotele pe care le iubesc până la stele și înapoi. Fratele meu mă ajută cu tot ce am nevoie, verișorii mei la fel, sunt foarte fericită că am așa o familie numeroasă și frumoasă. Așa am crescut impreună. Mai ales cu verișorii mei primari, la munte, la animale eram în fiecare vacanță de vară! Cine să dea de mâncare la găini? Noi, fetele! Acum mulți ani am cumpărat o casă în Vinerea, judetul Alba, pe care ulterior am renovat-o, casa în care stau când merg în vacanță în România”.