Neymar, liber de la iubită să o înșele! Trei condiții puse de Bruna. De ce și-a cerut scuze pentru infidelitate

Bruna Biancardi și Neymar urmează să devină părinți peste câteva luni, dar cu toate acestea, fotbalistul brazilian nu poate scăpa de reputația sa de „petrecăreț”. Zilele trecute a răzbătut în presă p nouă infidelitate a jucătorului lui PSG, dar și informații despre înțelegerea ciudată dintre cei doi parteneri.

Atacantul brazilian are o relație cu Bruna Biancardi, infuencer, și au anunțat în urmă cu câteva săptămâni că așteaptă un copil împreună. Potrivit presei spaniole, cei doi au o clauză neobișnuită în cuplu. „Neymar Jr are o înțelegere cu iubita lui, Bruna Biancardi. Lunea aceasta, 19 iunie, portalul Em Off a dezvăluit că cei doi au ajuns la un acord prin care aventurile sale nu vor putea fi făcute publice niciodată”, este informația care circulă pe internet.

Acestea au fost confirmate de editorialistul Erlan Bastos prezentator la portul TV Meia Norte. Potrivit acestuia, jucătorul lui PSG este liber să flirteze și chiar să facă sex cu alte femei, dar numai cu respectarea a trei condiții: „Trebuie să fie discret, să folosească un prezervativ și să nu le sărute pe gură”, scrie Marca.

Informația a fost dezmințită de Bruna pe contul ei de Instagram: ”De unde ai scos prostia asta? Un pact pentru ce? Vino cu dovezile! Dacă nu vei prezenta dovezi, ne vom vedea la proces”, a răbufnit parterenra brazilianului pe Instagram, potrivit Mundo Deportivo, dar a șters la câteva minute postarea.

Mesaj prin care își cere iertare

Totuși, Neymar nu a fost destul de discret la ultima aventură și a fost surprins în timp schimba mesaje cu o altă femeie. El a fost nevoit să iasă public și să-și ceară scuze partenerei sale, deși nu a recunoscut că ar fi călcat strâmb.

Într-un mesaj pe contul său de Instagram adresat Brunei, care este însărcinată în cinci luni, vedeta braziliană i-a cerut scuze ei şi familiei acesteia, precum şi copilului pe care îl aşteaptă, pentru suferinţa pe care i-a provocat-o şi pentru ''expunerea inutilă''. Jucătorul lui PSG a considerat că ''dacă o chestiune privată a devenit publică, atunci şi cererea de iertare trebuie să fie publică''.

Nu se poate imagina fără Bruna

În ciuda faptului că fotbalistul nu menţionează în mod explicit cazul de infidelitate devenit un roman în tabloidele din ţara lui, mesajul de pe Instagram a fost postat la o săptămână după ce brazilianca Fernanda Campos a dat de înţeles că a avut o aventură cu Neymar în urmă cu câteva zile.

''Am perceput cât de mult ai fost expusă, cât de mult ai suferit din toate acestea şi cât de mult vrei să fii alături de mine. Şi eu lângă tine. Am făcut o greşeală. Am greşit faţă de tine. Nu mă pot imagina fără tine. Astăzi eşti certitudinea pe care vreau să o încerc. Scopul nostru va învinge, dragostea noastră pentru copilul nostru va învinge şi dragostea noastră unul pentru altul ne va întări'', a scris starul de 31 ani al Selecao, care a început anul trecut relaţia cu Bruna.

Neymar are deja un băiat de 11 ani, Davi Lucca, fructul unei relaţii cu o altă braziliancă influentă, Carol Dantas.