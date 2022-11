Naționala de handbal, greșeală uriașă după Euro 2022: Ne păcălim în cel mai pur stil românesc

Naționala feminină și-a rezumat întreaga participare la Euro 2022 la faptul că, într-adevăr, a fost dezavantajată de deciziile cuplului Vranes – Wenninger (Austria) în meciul cu Muntenegru. E cea mai mare greșeală, după încă un turneu final cu un rezultat slab.

În sportul românesc, indiferent de disciplină, găsim niște elemente comune dăunătoare! Fuga de realitate, mania persecuției și veșnica reconstrucție care furnizează aceleași rezultate dezamăgitore.

Fie că vorbim despre fotbal, handbal sau tenis de câmp, pe noi ne „fură“ mai mereu cineva. Inclusiv în cazul de dopaj, în care e implicată Simona Halep acum, legendarul Ilie Năstase a insinuat că s-a dorit compromiterea româncei și că, dacă era de altă naționalitate, „Simo“ n-ar fi pățit nimic!

Iar acum, naționala feminină de handbal pare că a reușit să atingă apogeul în materie de victimizare! Din capul locului trebuie precizat că fetele au fost dezavantajate de arbitraj în meciul pierdut cu Muntenegru. A fost un meci sufocant, pe muchie de cuțit, în care deciziile eronate ale cuplului Ana Vranes – Marlis Wenninger au înclinat balanța în favoarea naționalei din Muntenegru. Nu știm cum s-ar fi încheiat meciul fără acele greșeli de arbitraj, însă cert e că n-ar fi existat frustrarea că munca româncelor a fost irosită de cele două austriece.

Doar că de aici până la a rezuma întreaga participare a României la Euro 2022 la un mare scandal despre arbitraj e o cale lungă! Și exact asta s-a întâmplat. E cea mai mare greșeală pe care o putem comite după acest turneu final în care obiectivul era locul 10, dar am „reușit“ să-l ratăm și pe acesta, terminând pe 12. Adică, aceeași clasare ca și în ediția precedentă, deși se vorbește obsesiv despre un progres dinspre echipă și federație.

Apărare ridicolă: 30 de goluri pe meci!

Când dăm la o parte declarațiile făcute sub influența emoțiilor și terminăm discuțiile despre „furăciune“, așa cum s-a exprimat Cristina Neagu (34 de ani), rămânem cu niște probleme serioase după Euro 2022.

În primul rând, România a plătit atât de scump înfrângerea cu Muntenegru, ratând șansa calificării în semifinale, pentru că a intrat în Grupele Principale cu 0 puncte și cu cel mai slab golaveraj dintre cele 12 naționale care au atins acest nivel. Apoi, jocul din apărare a fost extrem de slab. Per total, fetele au încasat 181 de goluri în șase partide, adică o medie de 30 de goluri pe meci. Enorm la acest nivel! Pănă și Macedonia de Nord, cea mai slabă echipă de la acest European, locul 16 din 16, a dat cele mai multe goluri în meciul cu România: 23!

În rest, jocul pe extreme a suferit, contraatacurile noastre au fost ineficiente de multe ori și, încă o dată, am „trăit“ datorită Cristinei Neagu, principala noastră marcatoare cu Franța (alături de Grozav), Macedonia de Nord, Muntenegru și Germania!

Brusc și-au adus aminte și de alte meciuri!

Șocant e că, ignorând problemele tehnice ale naționalei, și oficialii au mutat discuția în zona arbitrajului, aproape în exclusivitate! Și, brusc, și-au adus aminte că România ar fi fost dezavantajată și în alte partide de la acest European.

„Eu zic că echipa națională a României a făcut unul dintre cele mai bune turnee finale din ultimii ani. Trebuia să fim în primele șase. Cu Muntenegru și Olanda am fost dezavantajați clar“, a spus selecționerul Florentin Pera. La fel a vorbit și președintele federației, Constantin Din, fost arbitru: „Am fi putut obține rezultate mai bune, am fost foarte aproape. Din păcate, nu le-am obținut. Asta din cauza arbitrajului de la acest Campionatul European. Cu Olanda, am arătat o putere de luptă extraordinară, chiar dacă am fost dezavantajați evident de arbitraj. În meciul cu Muntenegru, echipa a dat dovadă de putere și dorință, dar din cauza unui arbitraj foarte slab n-am obținut victoria“.

Analiza tehnică, mai pe la coadă

Singurul care a vorbit și despre altceva decât arbitraj a fost selecționerul Florentin Pera. Care a admis, într-o intervenție la Digi Sport, că avem niște probleme mari. „Apărarea nu mi-a plăcut, e departe de ce-mi doresc. Într-adevăr, campionatul României e unul dintre cele mai bogate din Europa, dar nu generează foarte multe jucătoare românce. Sunt mult prea multe jucătoare străine în campionatul României. Sunt foarte mulți oameni de handbal care solicită diminuarea numărului (n.r. – de jucătoare străine), parcă am ajuns campionatul cu cele mai multe jucătoare străine din Europa, iar asta n-are cum să facă bine echipei națioanle“, a spus Pera.

Ce urmează? Ultimele meciuri cu Neagu

Acest Campionat European a fost ultimul pentru Cristina Neagu. Aceasta a și confirmat acest lucru printr-un mesaj pe Facebook: „Ultimul Campionat European pentru mine. Nu s-a încheiat aşa cum mi-aş fi dorit, dar am dat totul pe teren, aşa cum fac de fiecare dată“.

Pentru România urmează Mondialul din 2023 (30 noiembrie – 17 decembrie) și turneul preolimpic pentru JO 2024. La aceste competiții, România se poate baza în continuare pe vedeta ei, după cum a dezvăluit selecționerul Florentin Pera: „Am avut o discuție cu Cristina Neagu, înțelegerea e ca ea să continue până în 2024“.

România, locul 12 la Euro 2022

Grupa Principală I

1. Danemarca 5 4 0 1 137-124 8

2. Norvegia 5 4 0 1 146-124 8

3. Suedia 5 3 0 2 142-126 6

4. Slovenia 5 2 0 3 124-132 4

5. Croația 5 1 0 4 106-133 2

6. Ungaria 5 1 0 4 121-137 2

Grupa Principală II

1. Franța 5 5 0 0 153-108 10

2. Muntenegru 5 3 0 2 138-151 6

3. Olanda 5 2 1 2 152-144 5

4. Germania 5 2 0 3 135-137 4

5. Spania 5 1 1 3 125-144 3

6. România 5 1 0 4 139-158 2

Rezultatele tricolorelor

Prima fază a grupelor

*28-29 cu Olanda

*21-35 cu Franța

*31-23 cu Macedonia de Nord

Grupa Principală II

*România – Spania 28-27

*România – Muntenegru 34-35

*România – Germania 28-32

Euro 2022, semifinale, vineri

*Danemarca – Muntenegru 18.45

*Norvegia – Franța 21.30

Meciurile vor fi găzduite de „Arena Stožice“ (Ljubljana, Slovenia)

Finala va fi, duminică, de la ora 21.30 (Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport).

Naționala feminină la ultimele turnee finale

*Euro 2022: Locul 12 din 16

*Mondialul din 2021: Locul 13 din 32

*Euro 2020: Locul 12 din 16

*Mondialul din 2019: Locul 12 din 24

*Euro 2018: Locul 4 din 16