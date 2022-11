Neagu, explozivă după România – Muntenegru: Acuze grele lansate la Euro 2022

România a pierdut, la Skopje (Macedonia de Nord), meciul cu Muntenegru, scor 34-35, după o partidă pe muchie de cuțit (scorul a fost egal, la pauză: 18-18). Drept urmare, s-a ales praful de visul calificării în semifinalele Euro 2022 printr-o clasare a naționalei pe primele două locuri în Grupa Principală II.

Pentru a îndeplini acest obiectiv îndrăzneț, România avea nevoie de victorii cu Muntenegru și apoi, astăzi (ora 16.30, Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport), în ultima ei partidă din această fază, cu Germania. Din păcate, meciul cu Muntenegru s-a pierdut și, odată cu el, s-a dus și visul calificării în semifinale.

Doar că, la finalul eșecului cu Muntenegru, delegația tricoloră a fost convinsă că rezultatul a fost influențat de arbitrajul austriecelor Ana Vranes și Marlis Wenninger. Cea mai vehementă a fost Cristina Neagu – a marcat 9 goluri, marți seară – la interviul de după meci.

Ce a spus Cristina Neagu?

*E al nu știu câtelea meci care se desfășoară în acest fel. Nu mă interesează că se va spune acum, că așa suntem noi românii, că vorbim despre arbitraj atunci când pierdem. Dacă nici acum nu-ți dai seama că eram echipa care merita să câștige, înseamnă că nu ești român sau nu-ți pasă de sport! S-a văzut clar pe teren.

*Chiar vreau să văd ultima fază. Sunt 99,99% convinsă că jucătoarea din Muntenegru a făcut dublu dribling înainte să scoată 7 metri. Dar bineînțeles că arbitrii nu vor să se uite la video la niciun meci de ale noastre. Eu n-am ce să spun. Am luptat din primul în ultimul minut. Echipa a fost senzațională. Meritam să câștigăm. Aceste fete care ne-au arbitrat n-ar trebui să arbitreze pe nimeni!

*Pe mine nu mă scot arbitrii din ritm. Eram foarte obosită, a fost al 5-lea meci. În permanență, am jucat la supraveghere sau om la om. Eu cred că am făcut un efort supraomenesc jucând și în apărare.

*Nu mă scot arbitrii din ritm, dar s-a văzut că din primul minut au arbitrat în felul acesta. N-am nicio treabă cu Muntenegru, iubesc Muntenegru. Nu e vina fetelor. Dar am fost echipa mai bună.

*Am fost echipa mai bună și meritam măcar un punct. Am fost echipa mai bună, trebuie să o spun din nou. Dar nu poți juca handbal așa. Putem fi români, neromâni, danezi, dar cu un astfel de arbitraj nu poți juca.

*N-ai cum să joci împotriva unor astfel de decizii. Fetele astea nu cred că știu ce s-a întâmplat azi, nu știu ce au arbitrat. Mi-ar plăcea ca arbitrii să se uite la meciuri și să-și vadă greșelile. La meciurile noastre, arbitrii nu se duc să vadă ce s-a întâmplat. La celelalte meciuri, se uită mereu la video.

*Eu tot cred că, la ultima fază, Itana Grbic a făcut dublu dribling înainte să obțină 7 metri. Arbitrii nu vor niciodată să vadă fazele pe monitor. Și nu înțeleg de ce. Era un meci extrem de important. Consider că nu e corect.

*Orice înfrângere la un gol e frustrantă. Noi am avut ghinionul de a prinde Olanda la început de competiție, când a avut mai mult ritm. Nu mai putem întoarce mortul de la groapă. Am jucat mai bine de la meci la meci. Eu cred că la acest turneu final am câștigat o echipă.

*Lumea a spus că vom fi ciuca bătăilor. După cum vedeți, nu suntem ciuca bătăilor. Am fost la limită în două meciuri, cu adversari mai bine cotați. Vom face tot ce putem pentru a câștiga cu Germania. Vom da ce avem mai bun. Încercăm să obținem victoria pentru că o clasare cât mai bună ne poate apropia de turneul preolimpic. Sperăm să fim în primele 8 la acest European.

Euro 2022, Grupa Principală II, astăzi, ultima etapă

România – Germania 16.30

Olanda – Muntenegru 19.00

Franța – Spania 21.30

Clasament după patru meciuri

1. Franța 8 puncte

2. Muntenegru 6 puncte

3. Spania 3 puncte

4. Olanda 3 puncte

5. Germania 2 puncte

6. România 2 puncte

*Primele două clasate merg în semifinale. Locul 3 oferă șansa unui meci pentru locul 5 în clasamentul final de la Euro 2022.

România, la Euro 2022

Prima fază a grupelor

*28-29 cu Olanda

*21-35 cu Franța

*31-23 cu Macedonia de Nord

Grupa Principală II

*România – Spania 28-27

*România – Muntenegru 34-35

*Astăzi (ora 16.30): România – Germania

Calendarul turneului, fazele eliminatorii

*Semifinale: 18 noiembrie

*Meciul pentru locul 5: 18 noiembrie

*Finala mică: 20 noiembrie

*Finala: 20 noiembrie

Toate partidele vor fi găzduite de „Arena Stožice“ (Ljubljana, Slovenia).

Lotul convocat de selecționerul Florentin Pera

*Portari: Diana Ciucă (Rapid), Iulia Dumanska (Gloria Bistriţa), Daciana Hosu (Râmnicu Vâlcea);

*Interi stânga: Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Bianca Bazaliu (Gloria Bistriţa), Diana Lixandroiu (CSM Slatina), Sorina Grozav (Rapid);

*Centri: Laura Pristăviţă (Gloria Bistriţa), Eliza Buceschi (Rapid);

*Extreme dreapta: Alexandra Badea (Rapid), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti);

*Extreme stânga: Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti), Corina Lupei (Râmnicu Vâlcea);

*Pivoţi: Crina Pintea (CSM Bucureşti), Lorena Ostase (Rapid), Andreea Ţîrle (Minaur Baia Mare).

*Stafful tehnic: Florentin Pera (principal), Bogdan Burcea (secund), Ildiko Barbu Kerekes (antrenor cu portari).