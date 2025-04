Mutu îi dă în judecată pe jurnaliștii englezi care au publicat interviul legat de Balonul de Aur: „Jumătate e ficțiune”

Adrian Mutu s-a arătat uluit de interviul care a apărut zilele trecute în cotidianul britanic ”The Telegraph”, anunțând că vrea să-i dea în judecată pe jurnaliștii englezi pentru că au inventat jumătate din declarațiile apărute.

După ce s-a despărțit de Petrolul, Adrian Mutu a fost protagonistul unui material în ”The Telegraph”, despre care spune că e jumătate inventat și că nu reflectă deloc realitatea. Interviul acordat de fostul atacant al lui Chelsea a acoperit perioada în care a evoluat pe Stamford Bridge, dar și cum a ratat Balonul de Aur, pentru că a fost depistat pozitiv cu cocaină, ”luată pentru a-și îmbunătăți performanțele sexuale”.

Adrian Mutu a anunțat în Fanatik că îi va da în judecată pe britanici. „O să aflați în câteva zile. Cum m-au convins? După o insistență de trei luni de zile. De obicei, nu ofer interviuri în presa din Anglia, pentru că nu sunt tratate așa cum ar trebui. Sunt multe invenții și multe vorbe puse în gura interlocutorului, ca să zic așa, pentru a căuta senzațional. Ceea ce s-a întâmplat și în ultimul interviu. Voi lua măsuri!

Greșeala sa e că a avut încredere în ei

Jumătate din interviul ăla nu era spus de mine. Se merge pe căutarea senzaționalului și pentru a face ceva ce… în trei luni de zile am negociat un lucru, am vorbit despre un lucru și s-a întâmplat cu totul altceva. Greșeala mea că totuși am avut încredere în ei. Știam cum e! Ce s-a scris? Din nou… și aici să încheiem pentru că ți-am spus să le pregătesc ceva ca să spun așa.

A fost întrebarea dacă puteam să câștig Balonul de Aur și am spus da. Aș fi putut, pentru că am fost doi ani în primii douăzeci. Atât a fost răspunsul meu. Ce s-a scris? Sunt multe cuvinte puse acolo. Adică e o ficțiune, nu e un interviu pe care l-am dat”, a declarat Adrian Mutu.